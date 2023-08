Piazza Matteotti, trovato minore con un coltello

Pare che avessero già preso di mira un altro gruppo di ragazzini, seppur le intenzioni non fossero chiare. La segnalazione, però, è partita subito e quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno sorpreso un ragazzino di soli quindici anni in possesso di un lungo coltello a serramanico. Il giovanissimo è stato ovviamente denunciato.

Teatro dell’episodio, avvenuto mercoledì sera, ancora una volta Piazza Matteotti. La piazza che è da tempo e notoriamente ritrovo di aggregazioni giovanili spesso violente. Lo scorso sei luglio un 17enne era stato pestato a sangue da un gruppo di ragazzi sorpresi dalla vittima ad armeggiare attorno alla sua bicicletta. Al minore, a cui gli aggressori avevano strappato la collanina, erano state diagnosticate lesioni per 25 giorni di prognosi e la mamma della vittima aveva dato il via ad una raccolta firme per istituire un presidio fisso in centro storico.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato uno dei responsabili della violenta rapina: un 19enne ma, a quanto pare, la situazione in piazza Matteotti non accenna a cambiare. Mercoledì sera, appunto, intorno alle 19.30 i poliziotti si sono recati in piazza dove era stata segnalata la presenza di un gruppo di ragazzi, uno dei quali in possesso di un coltello e intenti a infastidire altri giovani. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato il gruppo di ragazzi che, alla vista degli operatori, ha subito cercato di dileguarsi. Inseguiti i cinque, quattro minori tra i 15 e i 16 anni ed una ragazza maggiorenne sono stati bloccati in via San Michele. Il minore segnalato per il possesso dell’arma – già noto alle forze dell’ordine – ha negato di detenere un coltello ma gli agenti lo hanno trovato invece in possesso del coltello a serramanico di 15 cm. Il giovane è stato denunciato e tutti i minori, portati in questura, sono stati poi affidati ai rispettivi genitori. Sono ora in corso indagini da parte della polizia per ricostruire quanto accaduto l’altra sera in Piazza Matteotti e identificare eventuali altri minori coinvolti. Sul tema sicurezza in città, a seguito anche dell’omicidio del 30enne nigeriano in corso Vittorio Emanuele e della richiesta, da parte dei cittadini di un presidio fisso in centro, interviene il Siulp. "Non condividiamo la richiesta di far presidiare costantemente dalle Volanti una sola porzione di territorio, poiché questo significherebbe sguarnire completamente altre zone della città dalle quali non solo pervengono legittime richieste di intervento delle pattuglie, ma che necessitano di controllo del territorio poichè altrimenti diventerebbero terra di nessuno Capiamo bene il perché delle richieste di presidio fisso, ma non riteniamo sia possibile tenere ferme pattuglie che, in quel modo, non potrebbero fare prevenzione su tutto il territorio".