Piazza Mazzini si rianima. Rinasce l’edicola liberty

A Mirandola il ritorno della storica edicola in stile liberty di piazza Mazzini, inaugurata ieri, dietro all’antico Palazzo comunale segna il riscatto di un angolo di città tra i più amati dalla popolazione. Qui prima del terremoto si concentrava tanta parte della vita civile e non solo. "La mia storia, come quella di tanti mirandolesi, - scava nei suoi ricordi Gianmarco Budri, imprenditore mirandolese - è disseminata di ricordi indelebili legati al centro storico e all’edicola di piazza Mazzini, dove negli anni Sessanta compravo le figurine dei calciatori e nel 2000 quelle dei Pokemon per mio figlio".

I terremoti del maggio 2012 hanno spento l’animazione quotidiana di questa piazza. L’inaugurazione di ieri, pertanto, è un segno di speranza. La rinascita di questa piazza adornata della sua edicola, la si deve alla generosità e amore per la sua città di Budri. Lui ha voluto rilevare il prezioso chiosco/edicola risalente al 1906, opera dell’architetto Gustavo Zagni, che la realizzò per Michele Schiavoni.

A quasi 120 anni dalla sua progettazione, il Chiosco 1906 (che già nella sua nuova denominazione vuole onorare la sua storia e coloro che l’hanno generata) ritorna in parte alla sua funzione originaria, come luogo di incontro vivace e non convenzionale per la degustazione di buon cibo e buon vino. Ora Mirandola riavrà la sua edicola happy hour e piazza Mazzini.

"Esistono diverse motivazioni che ci portano a perseguire sfide – ha detto Budri durante la cerimonia – e il chiosco è una di quelle. Sono stato spinto a perseguire questo obiettivo in primis per l’amore di questa piazza; in secondo luogo per rispetto delle persone che per 13 anni hanno vissuto in condizioni anomale, con la città svuotata di negozi, svuotata di tutto; e la terza ragione, quella che più mi dà orgoglio per quello che ho fatto, è che mia moglie ed io siamo dei contaminatori di bellezza e siamo tutti convinti che quando tu realizzi qualsiasi cosa con passione e amore trasmetti anche a tutti gli altri questo desiderio che può portare, trascinare e stimolare tutti a fare sempre qualcosa di elegante, armonioso e bello"

Alberto Greco