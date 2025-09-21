Bologna centro dello sport

CronacaPiazza Mazzini si rianima. Rinasce l’edicola liberty
21 set 2025
ALBERTO GRECO
Cronaca
Piazza Mazzini si rianima. Rinasce l’edicola liberty

Mirandola, la storica rivendita di giornali era stata chiusa in seguito al terremoto. La sua riapertura si deve alla generosità dell’imprenditore Gianmarco Budri.

L’edicola. prima della chiusura

L’edicola. prima della chiusura

Per approfondire:

A Mirandola il ritorno della storica edicola in stile liberty di piazza Mazzini, inaugurata ieri, dietro all’antico Palazzo comunale segna il riscatto di un angolo di città tra i più amati dalla popolazione. Qui prima del terremoto si concentrava tanta parte della vita civile e non solo. "La mia storia, come quella di tanti mirandolesi, - scava nei suoi ricordi Gianmarco Budri, imprenditore mirandolese - è disseminata di ricordi indelebili legati al centro storico e all’edicola di piazza Mazzini, dove negli anni Sessanta compravo le figurine dei calciatori e nel 2000 quelle dei Pokemon per mio figlio".

I terremoti del maggio 2012 hanno spento l’animazione quotidiana di questa piazza. L’inaugurazione di ieri, pertanto, è un segno di speranza. La rinascita di questa piazza adornata della sua edicola, la si deve alla generosità e amore per la sua città di Budri. Lui ha voluto rilevare il prezioso chiosco/edicola risalente al 1906, opera dell’architetto Gustavo Zagni, che la realizzò per Michele Schiavoni.

A quasi 120 anni dalla sua progettazione, il Chiosco 1906 (che già nella sua nuova denominazione vuole onorare la sua storia e coloro che l’hanno generata) ritorna in parte alla sua funzione originaria, come luogo di incontro vivace e non convenzionale per la degustazione di buon cibo e buon vino. Ora Mirandola riavrà la sua edicola happy hour e piazza Mazzini.

"Esistono diverse motivazioni che ci portano a perseguire sfide – ha detto Budri durante la cerimonia – e il chiosco è una di quelle. Sono stato spinto a perseguire questo obiettivo in primis per l’amore di questa piazza; in secondo luogo per rispetto delle persone che per 13 anni hanno vissuto in condizioni anomale, con la città svuotata di negozi, svuotata di tutto; e la terza ragione, quella che più mi dà orgoglio per quello che ho fatto, è che mia moglie ed io siamo dei contaminatori di bellezza e siamo tutti convinti che quando tu realizzi qualsiasi cosa con passione e amore trasmetti anche a tutti gli altri questo desiderio che può portare, trascinare e stimolare tutti a fare sempre qualcosa di elegante, armonioso e bello"

Alberto Greco

