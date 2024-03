Piazza Toscanini, mercato riorganizzato

Riorganizzato il mercato settimanale in Piazza Toscanini. Inizierà sabato (6 aprile) ed è stata possibile dopo un percorso portato avanti dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con gli ambulanti e con i commercianti della zona delle Arcate. È quindi risolta una situazione che da anni comportava grandi disagi e aveva generato proteste. L’area mercatale di Piazza Toscanini sarà riorganizzata in modo da permettere una maggiore uniformità e lasciare metà della piazza aperta alla viabilità e ai parcheggi. Questo risultato, frutto di un lavoro attento dell’Ufficio Commercio e del vice sindaco Alessandro Monti, dovrebbe portare benefici sia agli ambulanti del mercato sia ai commercianti delle Arcate, i quali aspettavano una risposta concreta su questa criticità. "Riaccorpiamo il mercato in un unico lato della piazza, come era prima dello spostamento del 2017 – spiega l’assessore Monti -. Quei pochi banchi rimasti la occupavano metà e ora vengono assorbiti nell’altra parte insieme al mercato della frutta e della verdura. Questo consente di riacquisire viabilità e parcheggio, comodissimo sia per gli ambulanti sia per gli ambulanti. Direi che verrà un ottimo lavoro che accontenterà gli ambulanti e i commercianti delle Arcate, oltre a un miglioramento della viabilità". La tipologia delle merci degli ambulanti presenti in piazza Toscanini, nelle giornate di mercato del sabato, è mista, in particolare frutta e verdura. I generi alimentari sono tutti qui". L’Amministrazione comunale sta inoltre lavorando a una soluzione per rivitalizzare la zona mercatale in Piazza Montecuccoli, cosa richiesta sia dai commercianti che dagli ambulanti del centro. "Il mercato in Centro sulla Via Giardini, al momento, non subisce modifiche se non qualche piccolo adattamento di metrature - afferma Monti -. Stiamo studiando come rivitalizzare la parte alta del paese, quella di Piazza Montecuccoli. Allo studio abbiamo alcune soluzioni sorte dopo aver dialogato con le associazioni di categoria e con gli ambulanti. Ora stiamo cercando di definire quella migliore. I mercati sono una risorsa fondamentale per il commercio sul nostro territorio e siamo davvero fieri di lavorare affinché vengano tutelati e potenziati sempre di più". Il mercato della città di Pavullo è il più importante del nostro Appennino. "Noi abbiamo la fortuna di avere ancora ambulanti con prodotti di qualità – chiosa Monti -. Il nostro è un mercato vario, importante per frutta, verdura e generi alimentari. Richiama persone".

Walter Bellisi