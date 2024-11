Piazza XX, Natale senza Lunati : "Ho capito che stavolta non era aria.... Avrei fatto un’opera sulla Pace"

Dal Babbo Natale ballerino a quello che irrompe dal sottosuolo ‘sfasciando’ la pavimentazione. Passando per la slitta di Santa Klaus che si schianta a terra con tutte le renne e il famoso, o famigerato a seconda dei punti di vista, ‘CarroAmato’ che spara cuori dell’anno scorso, motivo di consensi ma anche oggetto di danneggiamenti, minacce, scomuniche. Come farà Modena senza la consueta polemica di Natale sulle istallazioni di Lorenzo Lunati in piazza XX Settembre? L’artista ha annunciato che quest’anno non prevede nulla in città e si dedicherà ad altri lidi e ad altre opere.

Lunati, è lei che ha rinunciato dopo gli strali furibondi di questi anni oppure le hanno detto che è meglio evitare?

"Quando ho delle idee solitamente sono io che chiedo all’amministrazione comunale se ha uno spazio a disposizione. Subito dopo l’elezione a sindaco ho incontrato Massimo Mezzetti a una cena, ci siamo conosciuti e lui scherzando, con schiettezza mi ha detto: ‘Lunati, almeno il primo anno mi lasci in pace vero?’. L’atmosfera era assolutamente rilassata, però ho capito che quest’anno non avevano piacere, sarebbe stato meglio evitare. So che hanno previsto un Villaggio di Natale in piazza XX".

Le dispiace non esporre nulla nella sua città?

"Leggevo sui social gli anni scorsi: ‘Ma perché sempre Lunati?’. Adesso che non ci sono, paradossalmente, in diversi sul mio profilo Facebook mi chiedono quando tornerò a Modena. Ma non mi amareggia saltare un giro, anzi. Mi piacerebbe che esponessero anche altri artisti locali se lo vogliono. Io proponevo le mie idee, ma non ho mai preteso nulla, e anche dal punto di vista economico mi sono sempre pagato tutto da solo, non ho mai chiesto contributi".

A proposito, l’anno scorso si è dovuto pagare non solo il CarroAmato ma anche i relativi danneggiamenti.

"Eh sì, migliaia di euro: ho querelato diverse persone soprattutto per le minacce ricevute".

Dove esporrà quest’anno?

"Non farò un’installazione ad hoc, presenterò le mie opere in diverse città italiane: per esempio il Babbo Natale che spunta dal sottosuolo sarà a Milano Marittima. E poi con la mia azienda, la Lunati Manufacturing, mi occuperò di altre cose, tra cui l’allestimento della Prima al teatro Alla Scala ‘La Forza del Destino’".

Se avesse esposto a Modena quale sarebbe stato il tema di quest’anno?

"Diciamo che non ci ho pensato tanto perché non avendo l’obiettivo di realizzarlo mi sono occupato di altro. Però l’argomento che mi viene in mente è sempre la Pace. Non intesa però sempre in relazione alla guerra, ma come abbraccio tra le persone, tra i popoli, superando l’odio che allontana tra loro gli uomini. Nella mia ultima mostra sugli Alieni di due anni fa volevo comunicare proprio questo: la diversità, anche radicale, come elemento che arricchisce tutti, non vissuta come minaccia".