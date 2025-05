Piazzale della Rosa. Estate sotto le stelle con musica e risate

L’estate sassolese si illumina con la kermesse ‘Estate della Rosa’. Il prossimo luglio Piazzale della Rosa, accanto al Palazzo Ducale, diverrà punto di riferimento distrettuale tra musica e intrattenimento. Primo appuntamento in programma, divenuto già storico per la comunità giovanile di Sassuolo, è il ‘Tade Week’: dal 3 al 6 luglio, organizzato dal Centro Turistico Giovanile di Sassuolo, riempirà la piazza con dialoghi - senza dimenticare i classici concerti - su un tema assai caro alla Generazione Z: la pressione della performance a scuola, a lavoro, in rete e nelle relazioni interpersonali, la quale rischia di avere impatti estremamente negativi sul benessere psicologico delle ultime generazioni. Tra gli ospiti il giornalista Pablo Trincia e il comico e cantante Auroro Borealo. Prevista, poi, una conferenza sui social network tra Bianca Arrighini, Marco Onorato e Carlo Alberto Gaetaniello, il format ‘Sassuolo Express’ e un’ospitata del podcast locale L’Occasionale.

Sempre in Piazzale della Rosa, seppur non all’interno del ‘Tade Week’, tre eventi di portata nazionale: il 9 luglio l’Ensemble Symphony Orchestra si esibirà sulle note del maestro Ennio Morricone; il 19 luglio la città neroverde accoglierà Nino Frassica, insieme alla band dei Los Plaggers; e il 23 luglio Antonio Ornano chiuderà la rassegna con un dirompente spettacolo comico. Da ieri pomeriggio alle 14 sono in vendita i biglietti sulle piattaforme online (la capienza prevista è di circa mille persone).

"Il protagonismo giovanile e la formula pubblico, privato e Terzo Settore - commenta l’assessore alla Cultura, Federico Ferrari - porta alla nascita della nuova ‘Estate della Rosa’: un intrattenimento di alto livello e, al tempo stesso, occasioni culturali e aggregative rivolte ai più giovani, proponendo attività che stimolino riflessione, dialogo e divertimento integrandosi nel calendario di eventi della stagione estiva. Una rassegna che mira a favorire la frequentazione della città di Sassuolo, ad attirare un turismo di prossimità e rappresenta anche un importante elemento attrattivo da affiancare alle altre iniziative di valorizzazione territoriale previste anche dai commercianti in forma aggregata. La nostra città è piena di realtà vive, associazioni che portano idee, passione ed energia: abbiamo scelto di metterle al centro per costruire insieme un’estate tutta da vivere".

Gabriele Arcuri