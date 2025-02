"Piazzale nuovo ma crescono i problemi"

È stato inaugurato poco più di un mese fa (il 14 dicembre) ma sta raccogliendo varie critiche e ‘bocciature’. E’ il nuovo piazzale della stazione dei treni, e a sollevare le polemiche sono gli stessi utenti della ferrovia. "Il nuovo piazzale della stazione non è funzionale né ben pensato. Mancano i parcheggi disposti vicino all’ingresso, non c’è una tettoia per ripararsi se piove e manca lo spazio per poter girare l’auto e tornare dalla direzione da cui si era venuti", lamenta un cittadino.

"Il nuovo piazzale – interviene Giulio Bonzanini, Lega – conferma tutte le criticità e le mancanze ipotizzate in origine e da cui avevamo cercato, come Lega Carpi, di mettere in guardia la Giunta e i proponenti del progetto (solo questo stralcio, del valore di 1.250.000 euro). E’ un’area di transito storicamente poco funzionale che ora ha ulteriormente perso e complicato la fruibilità di quei servizi imprescindibili per una stazione: parcheggi (anche per i taxi), spazi di manovra e soste brevi, agibilità di transito per pedoni con borse e bagagli, aree di sosta riparate. Niente di tutto ciò ha avuto luogo, dopo mesi di lavori che hanno creato disagi senza nemmeno garantire quelle migliorie infrastrutturali tanto promesse e propagandate ad una cittadinanza fatta anche da migliaia di studenti e lavoratori pendolari. Carpi non merita un’amministrazione così inconcludente".

Fratelli d’Italia parla di "un’opera peggiorativa rispetto alla situazione precedente. Le criticità emerse sono molteplici: non si è tenuto conto dei disagi che potrebbero verificarsi in caso di maltempo, e restano dubbi sulla reale accessibilità per le persone con disabilità. Al momento, infatti, si parla solo di aree ‘kiss & go’, senza che sia chiaro se siano stati previsti parcheggi adeguati a chi ha difficoltà motorie. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a una progettazione che non guarda alla funzionalità e alla vivibilità degli spazi. Carpi merita interventi urbanistici che risolvano problemi, non che ne creino di nuovi".

Massimo Barbi e Michele De Rosa di Forza Italia, se da un lato definiscono la riqualificazione del piazzale "un’opera necessaria, migliore della situazione antecedente", dall’altro la giudicano come "meno funzionale per studenti, lavoratori e utilizzatori del trasporto su treno, specie per la mancanza di un’area di sosta e parcheggi all’ingresso. Questo ha, inoltre, comportato una congestione del traffico, creando disagio anche al trasporto pubblico urbano. La nostra impressione – concludono – è che si sia voluto dare maggiore importanza all’estetica piuttosto che alla funzionalità".

Maria Silvia Cabri