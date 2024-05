Piazzale Porrino, la fontana si riaccenderà

In principio fu il Gruppo Cerdisa Ricchetti, che ‘illuminò’ il campanile di Sant’Anna, poi vennero Franco Stefani, fondatore di System, che ‘regalò’ a Sassuolo la ripavimentazione di via Cavallotti, e Marazzi Group, con il restyling del ‘campanone’ di piazza piccola ed infine la Fondazione Teatro Carani, che ha acquistato e riqualificato il teatro, poi donato alla città. Che oggi iscrive anche Esselunga alla lista dei benefattori.

Sarà infatti la catena leader nella grande distribuzione a finanziare, con 10mila euro, il restauro della fontana di piazzale Porrino, ‘spenta’ da tre anni a causa di un petardo lanciato da mani ignote che rese inservibile l’impianto di alimentazione idrica. Il piazzale, situato alla fine di via Cavallotti, resta uno dei pochi angoli della Sassuolo di una volta risparmiata dai pneumatici delle auto che altrove ‘aggrediscono’ le pavimentazioni storiche cittadine e la fontana, già ristrutturata nel 2018 grazie al cofinanziamento di Comune e Lions Sassuolo, che stanziarono 24mila euro, lo caratterizza da par suo.

Verrà smontata, riparata e rimontata, ma finalmente tornerà in funzione: deus ex machina dell’operazione il vicesindaco Alessandro Lucenti, che ha interessato Esselunga trovando le disponibilità del caso attraverso la sezione ‘sponsorizzazioni’ del sito della holding milanese, che ha preso contatto con il Comune e i cui tecnici hanno già visionato il manufatto, approvando la congruità del progetto. "L’auspicio – fa sapere Lucenti – è rivederla funzionante in occasione della festa di Sant’Anna, a fine luglio, e fare cominciare i lavori a ridosso di metà giugno, anche per evitare accuse strumentali in ordine alla corrente campagna elettorale".

Stefano Fogliani