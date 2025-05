Piazzale Risorgimento. Auto danneggiate. Scontro in Consiglio

Quattro telecamere sorvegliano l’area adibita alla sosta in piazzale Risorgimento; la zona è ben illuminata e l’area verde retrostante, su cui insiste anche la ciclabile, è regolarmente manutenuta. Il transito pedonale è garantito da un percorso dedicato che consente il passaggio in sicurezza verso il centro, in direzione corso Canalchiaro e in direzione viale Muratori, con semaforo pedonale a chiamata". L’assessora alla Sicurezza Alessandra Camporota ha risposto a un’interrogazione di Paolo Barani (Fd’I). In particolare, il consigliere chiedeva quali iniziative fossero state intraprese prima di riservare l’area di sosta ai residenti, "a prevenzione e contrasto dell’imperversare di danneggiamenti e furti alle auto; se si intende dotare l’area di telecamere di sicurezza; se si ritiene di potenziare l’illuminazione".

I controlli della polizia locale, ha detto Camporota, "si svolgono regolarmente su quattro turni e la vigilanza non è aumentata da quando l’area è destinata alla sosta dei veicoli dei residenti con contrassegno Ztl verde dal momento che non si ritengono diversi i profili di rischio di residenti e non; né ci sono state denunce e segnalazioni per danneggiamenti e furti sulle auto".

L’assessora in premessa ha osservato che al comando di polizia locale (nel corso del 2024 e nel 2025, fino ad oggi) "non risultano chiamate nell’immediatezza né denunce presentate successivamente, relative ai fatti riportati o simili; anche la Prefettura ha registrato un solo intervento, lo scorso 10 aprile, in cui la squadra volante è intervenuta per un tentato furto su due auto in sosta".

Allargando il perimetro osservato, l’assessora ha spiegato che alla polizia locale "risultano tre denunce: una di gennaio su un veicolo in sosta tra viale Rimembranze e via Saragozza; un’altra, di ottobre dello scorso anno, su un’auto in sosta in piazzale Risorgimento sul lato opposto; una terza di giugno 2024 nel tratto iniziale di viale Muratori". Camporota ha quindi ricordato che la zona di piazzale Risorgimento a cui si riferisce l’interrogazione "è da molto tempo destinata alla sosta dei veicoli e, a partire dallo scorso aprile, l’area accoglie 17 posti auto riservati ai residenti con abbonamento Ztl verde plus e quattro stalli per la ricarica dei veicoli elettrici". Un’alta siepe divide la zona destinata a parcheggio dall’area verde retrostante su cui insiste anche un pezzo di pista ciclabile. "Sono periodici i controlli svolti nell’ambito del controllo del territorio da parte degli operatori del Centro della polizia locale". L’assessora ha anche precisato "di essersi recata personalmente in tarda sera nell’area di sosta che risulta illuminata, manutenuta e ben servita".

Luca Negrini ha giudicato la risposta dell’assessora "distante dalla realtà concreta vissuta dai cittadini", mettendo l’accento sui numerosi furti e danneggiamenti alle auto, lamentando che le telecamere non coprano l’intera area. Anche il consigliere Giovanni Bertoldi (Lega Modena) ha espresso delusione per le risposte fornite dall’assessora, ribadendo la pericolosità storica della zona per chi vi parcheggia l’auto. Maria Grazia Modena (Modena per Modena) ha ampliato il quadro della discussione, sottolineando come il problema della sicurezza in zona non dipenda solo da episodi di microcriminalità, ma sia legato a una più ampia crisi del centro storico. Ha evidenziato la necessità di un intervento integrato e condiviso tra le varie forze politiche per contrastare il progressivo svuotamento del centro e rilanciarlo come spazio urbano vissuto e vitale. A sua volta Paolo Ballestrazzi (Pri-Azione-Psi) ha criticato la strumentalizzazione politica della questione. "Il problema della sicurezza è universale e viene strumentalizzato da minoranze contro chi governa dovunque, non solo a Modena". E ha suggerito di aumentare "i turni di lavoro degli operatori di polizia locale, soprattutto in alcune zone critiche e in certi orari".