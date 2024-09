Piazzale Sant’Agostino, mezzi ecologici e sabato prove di pedonalizzazione

Una campagna di informazione per incentivare gli spostamenti a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o di micromobilità elettrica (Bike to work), una mostra sulla mobilità sostenibile, una ‘prova’ di pedonalizzazione in piazza Sant’Agostino oltre alla quarta asta di bici recuperate e a una serie di iniziative in piazza Roma. "L’Amministrazione comunale – spiega l’assessore alla Mobilità Giulio Guerzoni – ha aderito alla Settimana europea della mobilità, che quest’anno ha come tema lo spazio pubblico condiviso. Dal 16 al 22 settembre, quindi, saranno tante le iniziative in programma in città per promuovere e favorire la mobilità sostenibile e attiva". In particolare, per tutta la settimana i cittadini sono invitati a muoversi in città utilizzando biciclette, mezzi pubblici o micromobilità elettrica e a partecipare attivamente alla campagna sui social di Città di Modena (Facebook e Instagram), pubblicando una foto o un video degli spostamenti sostenibili taggando @cittadimodena e #MobilityWeek.

Da domani a venerdì 20 settembre, inoltre, nella sala dei Passi Perduti del Municipio sarà allestita la mostra ’Modena si muove - sostenibile, smart, per tutti’, sui progetti di mobilità sostenibile del Comune, ad accesso libero dalle 9 alle 18. Sabato 21 settembre, dalle 9 alle 12 in una porzione di piazza Sant’Agostino si terrà l’iniziativa ’Lo spazio pubblico condiviso: mobilità sostenibile in piazza’, con l’esposizione di cargo bike, monopattini e auto elettriche condivise, l’allestimento di un parcheggio temporaneo per biciclette e di un punto informativo sulla sicurezza stradale a cura della Polizia locale. Domenica 22 dalle 9 alle 13 in piazza Roma torna la manifestazione ’DomenicAmbiente’.