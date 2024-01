Picchia a sangue un anziano di 83 anni: fInisce a processo

Sapeva probabilmente di trovarlo in possesso di denaro. Per quel motivo entrò nella sua azienda avicola e iniziò a colpirlo con una spranga di ferro, lasciandolo a terra dolorante per poi fuggire con il bottino: il borsello contenente circa mille euro. Ieri l’aggressore è stato rinviato a giudizio davanti al collegio con l’accusa di rapina aggravata. A rischiare una pesante condanna, un 32enne nigeriano che, secondo le accuse, il giorno di Natale del 2020 aggredì l’anziano titolare di un’azienda avicola di Nonantola, causandogli lesioni gravi al fine di rapinarlo della somma di denaro che l’uomo, 83 anni, custodiva addosso. L’anziano, infatti, era stato colpito più volte alla testa e agli arti riportando, tra le altre lesioni, la frattura del braccio. Era stato il figlio della vittima a dare l’allarme: chiamando prima i sanitari del 118 e poi i carabinieri. I militari, dopo aver ascoltato la vittima, avevano individuato l’autore: il giovane nigeriano appunto, descritto dalla vittima, dolorante e in stato di choc. Il titolare dell’azienda aveva dichiarato infatti di essere stato aggredito da una persona conosciuta: un giovane nigeriano che, una decina di giorni prima, aveva lavorato per poco tempo all’interno dell’azienda avicola. Lo straniero sapeva quindi dove andare e cosa ‘cercare’. A seguito delle indagini, dai tabulati era emerso come il 31enne si trovasse effettivamente nella zona della rapina quel giorno. Ieri lo straniero è stato quindi rinviato a giudizio con l’accusa di rapina aggravata ed ora affronterà il processo.