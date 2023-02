Dopo un violento litigio, legato alla convivenza, avrebbe prima picchiato e poi rapinato il coinquilino. Ieri il giovane, un ragazzo di origine marocchina è stato rinviato a giudizio con le accuse di rapina e lesioni. L’episodio è avvenuto nel 2021 in un appartamento a Modena. Secondo le accuse l’imputato, dopo aver picchiato il connazionale e aver preparato i bagagli per poi lasciare l’abitazione gli avrebbe sottratto con violenza anche una televisione e il portafogli, contenente 250 euro. La giovane vittima avrebbe poi sporto denuncia e, a seguito delle indagini, per lo straniero è stato chiesto il processo.