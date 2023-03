Picchia la compagna incinta, condannato a 5 anni e 8 mesi

È stato condannato a cinque anni ed otto mesi ieri mattina in tribunale a Modena, con il rito abbreviato, un 33enne originario della Tunisia arrestato a Vignola, in provincia di Modena, nel luglio dello scorso anno per maltrattamenti ai danni della compagna 22enne, tali, come ha riferito la stessa vittima, da provocarle un aborto. La sentenza è arrivata proprio nel giorno della festa della donna.

Il pubblico ministero aveva chiesto per l’uomo una pena di sei anni.

La ragazza disoccupata e senza un’alternativa dove vivere se non, appunto, nell’abitazione con il 33enne, non aveva denunciato gli episodi di violenza. Dopo che la 22enne si era rivolta ai sanitari del pronto soccorso, proprio a seguito delle botte subite, la denuncia era comunque scattata d’ufficio portando i carabinieri ad arrestare l’indagato applicando la misura cautelare. La condanna di ieri mattina è per maltrattamenti in famiglia, impossibile infatti dimostrare le eventuali responsabilità dell’uomo dell’avvenuto aborto riferito dalla 22enne, poiché la donna non si è recata all’ospedale dopo quell’episodio specifico, cioè nell’immediatezza dell’ennesima drammatica aggressione.

v. r.