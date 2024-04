Picchia la compagna. Rinviato a gidizio

Le ha distrutto il cellulare, per impedirle di chiedere aiuto. Dopo di che l’ha massacrata di botte, facendola finire in ospedale. E’ stato rinviato ieri a giudizio un carpigiano 45enne accusato di minacce, maltrattamenti e lesioni aggravate dai futili motivi e della presenza della figlia minore nei confronti della compagna coetanea. L’uomo è ora ai domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa del processo che si celebrerà il prossimo 26 giugno. La donna è assistita dal centro antiviolenza di Carpi.