Picchiarono e rapinarono un minore Due stranieri andranno a processo

Lo aggredirono, colpendolo con calci e pugni per poi minacciarlo con un coltello. Dopo avergli rubato il marsupio, contenente circa sessanta euro, si erano quindi dileguati. La vittima (si trattava di un ragazzino minorenne), aveva subito raccontato quanto accaduto ai genitori e i carabinieri, acquisita la denuncia, in breve tempo avevano rintracciato e arrestato i due rapinatori responsabile dell’aggressione. Ieri per la coppia di giovanissimi banditi, due magrebini di 25 e 28 anni, è stato incardinato il rito abbreviato. Il minore – attraverso i propri genitori - non si è costituito parte civile al processo essendo stato risarcito da entrambi gli imputati. Il processo è previsto per il prossimo 14 ottobre.

L’episodio inquietante, che aveva destato allarme nella zona, era accaduto l’11 luglio a Castelfranco Emilia.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, che si sono occupati fin da subito delle indagini, la vittima quel giorno si trovava in compagnia di un coetaneo. All’improvviso si era trovato davanti i due imputati che avevano iniziato a colpirlo con calci e pugni. Dopo di che, era spuntato il coltello, con il quale i rapinatori avevano minacciato il ragazzino per poi rubargli il marsupio con gli effetti personali.

Il minore, spaventato, una volta rientrato presso la propria abitazione aveva subito avvisato i genitori ed era scattata la denuncia ai carabinieri della locale stazione. I militari avevano subito svolto accertamenti per risalire all’identità dei due responsabili e, una volta intercettati, al termine delle indagini il gip aveva emesso nei confronti di entrambi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla procura. Ieri mattina per i due giovani stranieri, accusati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso, è stato ammesso il rito abbreviato. Non è chiaro se vittima e aggressori si conoscessero. Gli imputati hanno nel frattempo risarcito la famiglia del minore che, all’epoca, si era visto costretto a ricorrere alle cure mediche avendo riportato lievi lesioni dopo essere stato appunto preso a calci e pugni dai due responsabili. Il prossimo 14 ottobre è attesa la sentenza nei confronti di entrambi gli imputati.

v. r.