Picchiata in strada senza motivo: “Prima mi hanno chiesto l’ora, poi il colpo al volto”

Modena, 17 ottobre 2025 – “Prima mi hanno chiesto l’orario poi, all’improvviso mi hanno aggredito, girandomi il braccio e colpendomi al volto. Credo fossero sotto l’effetto di qualche sostanza ma non cambia la gravità dell’accaduto: sono stata aggredita sotto casa da una coppia di giovani e senza alcun motivo”.

E’ sotto choc una giornalista modenese che, intorno alle 19 di martedì sera è stata appunto picchiata lungo la strada da una coppia di sconosciuti: lui forse dell’Est Europa e lei, la fidanzata, una ragazza italiana, minuta. “Stavo tornando a casa dopo aver fatto la spesa. Ero nei pressi della fermata di Gigetto, nella zona di via Scanaroli – racconta la donna – Mentre scaricavo la spesa mi si è avvicinata una coppia: lui portava una bicicletta a mano e lei gli era accanto. Era ben messo, palestrato, lei invece il contrario: molto magra, con gli occhi ‘spenti’. La giovane mi ha chiesto l’ora e le ho risposto: sono le 19.30. A quel punto i due si sono incamminati verso la fermata del treno ma, in lontananza, ho sentito l’uomo alzare la voce verso la compagna, per poi iniziare ad offenderla. Istintivamente mi sono girata per capire se lei avesse bisogno, se le servisse aiuto. Forse era solo una messinscena, non lo so.

Fatto sta che l’uomo ha iniziato a quel punto a gridare contro di me: ‘Cos’hai da guardare’? Guardi male la mia ragazza’ – ha inveito. Poi ha lasciato cadere a terra la bicicletta e si è avvicinato: ‘Ora faccio un casino’ – ha detto – continua la donna ancora incredula. Avevo il telefono in mano, ho composto il 113 ma non sono riuscita a finire di digitare i numeri – racconta ancora la vittima. Infatti a quel punto è stata la ragazza a gridare e ad attirare l’attenzione del compagno, facendogli presente che stavo chiamando la polizia. Lui mi ha girato il braccio, mi ha dato una gomitata sul volto e mi ha buttato a terra il telefono. ‘Ora chiama pure chi vuoi’ – ha detto guardando il telefono rotto. Ho iniziato a urlare, a chiedere aiuto e dal parcheggio della stazione del Policlinico è arrivata della gente, in particolare un ragazzo carinissimo che mi ha sostenuto anche psicologicamente – spiega ancora la giornalista. Sono arrivati anche altri giovani, tra cui una coppia e il ragazzo ha affrontato con coraggio l’aggressore a parole, dicendogli che doveva rimanere lì, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’aggressore ha fatto lo stesso gesto verso questo ragazzo, nel tentativo di girargli il braccio poi, però, gli ha mostrato un coltello. A quel punto la fidanzata del giovane si è frapposta tra l’aggressore e il suo fidanzato, urlando e piangendo: sono stati momenti di panico. Alla fine i due se ne sono andati verso la via Emilia e poco dopo sono arrivati i carabinieri, che hanno raccolto tutte le testimonianze”.

La donna ha trascorso la notte al pronto soccorso e, l’indomani ha sporto denuncia. “Dodici ore di attesa e due di visita. Personale perfetto ma il servizio non è all’altezza di una domanda: c’era molta gente, continuavano ad arrivare anche emergenze e ho atteso sulla sedia dolorante. La botta sul sopracciglio aveva iniziato a fare male. Dopo di che ho sporto denuncia. ”. Ora sono in corso le indagini per individuare gli aggressori: pare che l’uomo sia originario dell’Est Europa. “Erano sicuramente alterati – conclude la donna – al pronto soccorso ho incontrato una persona che aveva vissuto un episodio simile: dalle sue parole ho capito che ad aggredirlo erano stati sempre i due ‘soggetti’. Infatti il ragazzo, mezz’ora prima che la coppia mi aggredisse, era stato preso a pugni dall’uomo nel parcheggio del Policlinico poiché si era rifiutato di dare loro un passaggio verso Campogalliano. Stessa zona, solo mezz’ora prima e la descrizione della coppia corrispondeva perfettamente”. La giornalista, ancora sotto choc chiede un maggiore presidio della zona. “Non si può accettare di venire aggrediti senza motivo e sotto casa”.