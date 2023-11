Picchiato dai bulli fuori da scuola: "Mio figlio ha la mandibola fratturata, gli altri ridevano e filmavano"

Modena, 2 novembre 2023 – Un’aggressione gravissima, non giustificata, a seguito della quale un ragazzino di soli 11 anni ha riportato la frattura della mandibola e dolori all’addome e al volto a causa delle percosse, con una prognosi di 30 giorni. Tutto questo è avvenuto lunedì mattina, prima che suonasse la campanella di ingresso, in una scuola media della Bassa modenese.

Un ragazzino di soli 11 anni è stato pestato dai bulli davanti alla scuola media

A raccontare i fatti è la mamma del giovane alunno che frequenta la prima classe dell’istituto, e che martedì ha presentato denuncia ai carabinieri. "La struttura riunisce studenti di due paesi ma sono plessi distinti, con presidi diverse – afferma la madre –. Mio figlio come ogni giorno è arrivato davanti alla scuola verso le 7.45, e insieme a un amichetto hanno fatto una passeggiata intorno all’edificio in attesa di entrare in classe. Proprio dietro la scuola è accaduto l’episodio: mio figlio è stato preso di mira da due bulli di origine straniera di poco più grandi, che frequentano la classe II^ o III^. Già la settimana prima lo avevano spintonato, ma lunedì il tutto è degenerato in vera e propria aggressione. Lo hanno spinto poi sono partiti i pugni in faccia e i calci al torace, costole e alle gambe. Nel frattempo, mi ha raccontato mio figlio, altri ragazzi ridevano e riprendevano la scena con il cellulare".

Chiamata dalla scuola, la madre è corsa a prendere il figlio e lo ha portato al Policlinico di Modena "dove siamo rimasti nove ore durante le quali lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti per controllare la situazione degli organi vitali".

Il giorno dopo, martedì, madre e figlio sono andati a fare denuncia ai carabinieri, per ‘lesioni personali’. "Mentre eravamo in caserma – spiega la madre – mio figlio ha ricevuto dei messaggi dai compagni di classe che gli dicevano che i due bulli, quella mattina stessa, lo stavano cercando a scuola e io, più tardi, da alcune mamme ho ricevuto messaggi che riferivano la stessa cosa, ovvero che i due bulli stavano cercando mio figlio per picchiarlo ancora. Erano già stati identificati dalla preside, eppure, mi chiedo con sconcerto, perché non sono ancora stati sospesi?".

"Quello che è accaduto è gravissimo, sto ricevendo la solidarietà di tanti genitori che sono preoccupati per i loro figli. Occorre che chi ne ha i poteri faccia qualcosa, sono necessari controlli davanti alla scuola, e non solo per evitare che le macchine entrino nella via. Devono tutelare i nostri ragazzi". L’11enne vittima dell’aggressione, con prognosi di 30 giorni, perderà un intero merse di scuola: "Ho chiesto alla scuola se fosse stato possibile attivare la Didattica a Distanza – conclude la madre – ma mi è stato risposto che non ci sono le condizioni per farlo. Quindi, seguendo i programmi della classe, dovrò cimentarmi nel ruolo di professoressa. Per fortuna ci sono i nonni, perché io comunque devo lavorare e non mi piace lasciarlo solo adesso"