Picchiavano e rapinavano coetanei

Erano divenuti il terrore degli adolescenti del paese: giravano in branco e rapinavano coetanei. Ieri l’unico maggiorenne della ‘banda’, un 18enne, ha patteggiato una pena a un anno e nove mesi per i reati di rapina in concorso e furto. Pena sospesa. Gli episodi sono avvenuti nell’ottobre del 2021 a Vignola. Il 18enne, insieme ad altri due minori giudicati separatamente, aveva bloccato a terra, perquisito e rapinato altri tre ragazzini minorenni per poi sottrarre alle vittime pochi spiccioli. Successivamente il trio aveva cercato di rapinare un altro ragazzino, colpendolo con calci e pugni. Infine l’imputato e i complici minorenni sono ritenuti responsabili del furto avvenuto al centro polivalente di Vignola nello stesso mese. I giovani in quell’occasione avevano danneggiato il vetro della porta di ingresso e, una volta dentro, si erano appropriati di bibite alcoliche e snack dalle macchinette. Il danno è stato interamente risarcito alle vittime e ieri il 18enne ha patteggiato la pena.