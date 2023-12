Picchiò e stuprò una donna: condannato

Dopo averla picchiata brutalmente, colpendola fino a farle perdere conoscenza, dietro minaccia di bruciarla viva e di ammazzarla, l’aveva costretta a seguirlo nel suo giaciglio per poi stuprarla. Ieri l’uomo, un tunisino di 48 anni, è stato condannato a nove anni di carcere. I fatti sono avvenuti a settembre dello scorso anno a Castelfranco, all’interno di un edificio abbandonato dove lo straniero, pur essendo abusivo, aveva ‘ospitato’ la vittima, in quel momento in situazione di profondo disagio, facendole pure pagare l’affitto. La donna, 49 anni, originaria della Croazia dopo la terrificante violenza si era subito rivolta ai carabinieri per denunciare il tunisino e i militari in breve tempo avevano individuato l’aggressore, finito poi in manette e attualmente detenuto in carcere. Per lo straniero la procura aveva chiesto il giudizio immediato e ieri è appunto arrivata la pesante condanna per violenza sessuale aggravata dal fatto che l’episodio è avvenuto in circostanze di luogo e tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa della vittima. L’imputato rispondeva però anche di lesioni, avendo per lungo tempo picchiato la donna, causandole importanti lesioni. Quella notte di violenza e terrore, infatti, secondo le indagini il 48enne prima lanciò un oggetto pesante in testa alla donna, per poi sferrarle pugni e calci su diverse parti del corpo fino a far sì che la stessa perdesse conoscenza. Una volta risvegliata, quindi, lo straniero la costrinse a seguirlo nel proprio giaciglio, dove, dietro minaccia di bruciarla viva e di ammazzarla, la stuprò. Nei confronti dell’uomo, una volta identificato, era scattato il fermo ed il sopralluogo nel casolare, da parte dei carabinieri aveva poi confermato quanto denunciato dalla vittima dopo l’aggressione. Sul luogo si erano recati anche i Ris di Parma, al fine di raccogliere quanti più elementi utili alle indagini. La donna era stata subito trasportata in ospedale dove era stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Ieri, davanti al secondo collegio è stata infine pronunciata la sentenza di condanna a nove anni di carcere per l’imputato. La vittima si era costituita parte civile al processo.

Valentina Reggiani