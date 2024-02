Piccola scossa di terremoto, ma nessun danno

Improvviso e sgradito risveglio ieri mattina per le popolazioni della Val Dragone ed Alto Frignano. Alle ore 6.02 si è infatti verificata una scossa sismica di magnitudo 3,2 con epicentro a 9 chilometri ad ovest di Frassinoro, verso il reggiano. La scossa durata alcuni secondi si è verificata ad una profondità di 4 chilometri ed era stata anticipata da alcune scosse minori nella zona del limitrofo comune di Montefiorino (l’ultima di magnitudo 2,2 alle ore 23.50 di martedì sera), ed alcune sul crinale della confinante lucchesia nei giorni scorsi. Il sisma di ieri mattina ha svegliato molte persone a Frassinoro e Montefiorino, alcune uscite di casa precauzionalmente, ma è stato ben avvertito anche a Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato, fino a Palagano, Lama Mocogno, Polinago e Pavullo, come hanno dimostrato numerosi commenti sui social. Prima dell’inizio delle lezioni scolastiche i comuni vicini all’epicentro hanno provveduto a sopralluoghi tecnici nei plessi. Non sono stati segnalati danni.

Giuliano Pasquesi