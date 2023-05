"Piccole e medie imprese a rischio fallimento immediato"

"Superare il payback sui dispositivi medici" è quanto chiede Fifo Sanità - Confcommercio Imprese che si è rivolta con una richiesta a Camera dei Deputati e Senato perché venga inserito nel Dl Energia. Ben 1.500 aziende – secondo quanto emerge da un loro studio – sono oggi costrette ad affrontare un payback che va dal 30% al 100% del loro fatturato medio annuo e risultano, di fatto, a serio rischio fallimento. Parliamo per lo più di micro, piccole e medie imprese, molte delle quali localizzate nel distretto biomedicale, con 12.000 lavoratori a rischio licenziamento.

Fifo ha analizzato i dati dell’intero comparto che conta complessivamente 6.386 aziende e circa 272mila addetti. In una lettera il presidente Fifo Massimo Riem ha fatto presente che "i dati che emergono dallo studio evidenziano che micro, piccole e medie imprese sono le più danneggiate da questa norma che le mette in condizione, già in questa fase, di fatto, di portare i libri in tribunale e licenziare migliaia di lavoratori del comparto. Sono numeri drammatici, senza considerare che tutto il settore non è a conoscenza di quali saranno gli importi di payback per gli anni successivi al 2018.

Si prospetta una crisi economica e finanziaria che metterà in ginocchio anche chi non fallirà nell’immediato, con l’impossibilità di pianificazione e investimenti vitali per un settore strategico come quello sanitario".

Grava una forte incertezza sul futuro del settore, nonostante per alleviare le conseguenze dell’esborso per le imprese, che si aggira a oggi su 2,2 miliardi, il Governo abbia trovato 1 miliardo di coperture, condizionandolo però alla rinuncia ai ricorsi al Tar. Una condizione inaccettabile per le imprese. "Ci spaventa – afferma Reim – che le aziende più sane, e con una storia decennale, siano quelle maggiormente penalizzate da questa normativa. E siamo profondamente delusi per il fatto che proprio questo Governo non abbia contezza della gravità della situazione per un patrimonio nazionale di imprese qualificate e competenti che, loro malgrado, saranno costrette ad abbandonare il mercato".

