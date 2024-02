Piccole e medie imprese resilienti: "L’export frena, l’eccellenza resta. Ma la burocrazia è un problema"

Un’economia resiliente e per sua natura sostenibile, guidata dalla passione per il saper fare, che ha affrontato senza soccombere prima la crisi pandemica, poi l’energetica: è quella rappresentata dal tessuto delle micro e piccole imprese del territorio modenese (ovvero con meno di 50 addetti) che, nel 2023, è arrivato a segnare il 99,1% delle imprese totali.

"Sono l’ossatura della nostra provincia", ha detto il Presidente di Lapam Confartigianato Gilberto Luppi. L’occasione per puntare la lente d’ingrandimento sul settore è stata la presentazione dell’indagine 2023 dell’associazione, numeri che raccontano "un anno veramente importante durante il quale abbiamo dimostrato la nostra resilienza": al 31 dicembre le imprese attive nel territorio erano 70mila 170 (contro le 64mila 103 del 2022), di queste il 99% di cui sopra sono micro e piccole imprese che danno lavoro a quasi due terzi degli addetti (il 58,2%). Siamo forti nell’export (del resto l’Italia è la primo posto nell’Unione Europea) anche se qui per le micro e piccole imprese si registra un calo: le esportazioni nei primi nove mesi del 2023 ammontano a 2,5 miliardi di euro in provincia di Modena, un 2,2% in meno guardando allo stesso periodo del 2022 e in controtendenza rispetto al +4,9% del totale modenese. Interessante il ruolo cruciale che l’industria dimostra di avere nella ripresa del mercato del lavoro, responsabile da sola di oltre il 40% delle posizioni dipendenti create in provincia tra ottobre 2022 e settembre 2023. Sempre in quanto a mercato del lavoro, tornano protagoniste le micro e piccole imprese con un 58% delle entrate previste per il primo trimestre del 2024. Un’eccellenza che va dalla moda all’edilizia, dall’agroalimentare all’agricoltura. "Anche i grandi brand come Ferrari, Lamborghini o Ducati sono basati sulle forniture di tanti piccoli, piccolissimi artigiani che realizzano cose uniche al mondo". Quanto alle difficoltà, "nel 2023 abbiamo registrato problemi nella reperibilità dei collaboratori e nell’accesso al credito, a causa dell’aumento dei tassi di interesse che ha frenato gli investimenti - ha spiegato Luppi -. Dobbiamo poi lavorare tanto sulla pressione burocratica, che ci vede al terzo posto nei paesi Ue".

"La differenza tra offerta e domanda di lavoro è abissale - gli ha fatto eco il Segretario generale Carlo Alberto Rossi -: non c’è ricambio generazionale, non ci sono giovani. Non riusciamo a gestire bene l’immigrazione che, invece, potrebbe essere la soluzione. Dobbiamo focalizzarci maggiormente tra associazioni, istituzioni e scuole per creare, di quello che potrebbe sembrare un problema, un’opportunità inserendo i tanti giovani immigrati nelle imprese del territorio". Luppi chiude con un monito: "Il 2023 è stato un anno buono, ma resta il fatto che nel nostro Paese la vita delle partite IVA è troppo difficile. Attenzione: oggi ci sono i trattori in piazza ma, se non ci si mette d’impegno per ridare slancio ai piccoli imprenditori, i prossimi potremmo essere noi".