Piccole imprese, gli scenari: "Per il 2024 troppa incertezza. Gli investimenti si fermano"

Attesa. Che significa accantonare momentaneamente investimenti ed altre operazioni strategiche, aspettando che il contesto economico e politico ritorni ad avere qualche elemento di solidità. È la previsione di Cna Modena per le imprese del territorio. Gli scenari economici, evidenzia l’associazione, sono condizionati da un’estrema incertezza, con segnali contrastanti. Da una parte le previsioni economiche riviste tendenzialmente al ribasso, i conflitti internazionali, le prossime elezioni amministrative ed europee, l’inflazione; dall’altra il clima di fiducia di consumatori ed imprese, che dopo quattro mesi di discesa torna a crescere, le attese per una riduzione dei tassi e la tenuta dell’occupazione.

"Ci si aspettava un certo rallentamento, dopo 18 mesi di ripresa post covid, ma le dinamiche sono state peggiori di quanto ci si potesse attendere. Probabilmente non sarà recessione, lo dimostra anche il fatto che i default, quanto meno quelli delle società di capitali, siano assestati al 3%, tra i più bassi degli ultimi quindici anni, ma il clima di incertezza sta orientando le imprese verso un atteggiamento attendista. Di certo saremo lontani dai livelli di crescita ottenuti nell’ultimo biennio", avverte Claudio Medici (nella foto), presidente di Cna Modena. Quello che ci si attende dal 2024 è un moderato segno più, più o meno in linea con quello dell’Unione, che si attesta all’1,2%, peraltro con differenze anche profonde tra un settore e l’altro. Chi, probabilmente, non crescerà, è il sistema moda ancora alle prese con un profondo processo di ristrutturazione che implica un’ulteriore perdita di imprese e professionalità. Del resto, rimarcano gli artigiani, nell’ultimo decennio il tessile abbigliamento ha visto dimezzato il suo peso sull’export modenese, con un’analoga diminuzione del numero di aziende nel settore.

"Ciò rende oltremodo difficoltoso non solo il rilancio, ma la tenuta stessa delle imprese che si occupano di abbigliamento". Inoltre, "senza un’adeguata exit strategy per superbonus ed altre agevolazioni edilizie", Cna ipotizza un anno difficile anche per le imprese del settore casa, ovvero edilizia e impianti. Sostanzialmente stabile la situazione per la manifattura, in particolare la meccanica, che rimane la spina dorsale dell’economia del territorio, settore sui cui però "pesano i dubbi sull’andamento economico della Germania, assieme agli Usa principale mercato per le nostre esportazioni". Buone, invece, le prospettive per il turismo, l’agroalimentare e i servizi alle imprese, mentre sul commercio pesa l’incognita del potere di acquisto delle famiglie, eroso dall’inflazione. Una situazione che si riflette negativamente, ancora una volta in particolare nell’ambito della moda. Sulle aspettative delle imprese, nell’analisi di Cna, incidono in modo trasversale altri due aspetti. Il primo, la carenza di risorse umane, una lacuna grave, che in molti casi ostacola lo sviluppo, anche dimensionale, delle imprese. "Un problema che va affrontato sotto diversi versanti, a cominciare dal potenziamento della formazione tecnica legata agli Its, per arrivare a forme di integrazione per il personale straniero meno qualificato – sostiene l’associazione – Il secondo aspetto è legato al ruolo delle banche, che è determinante in questo processo di crescita. È necessario che il sistema abbia la consapevolezza di avere un ruolo di sostegno dell’economia, tenendone conto nelle proprie valutazioni che, per il bene della comunità, devono ispirarsi anche a principi di mutualità. In altre parole, se è legittimo e giusto premiare solidità e sostenibilità, d’altra parte è vitale per la competitività supportare le imprese che stanno attraversando con maggiori difficoltà questa fase di incertezza", ammonisce Medici.