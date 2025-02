"Piccoli comuni, a noi la gestione dell’acqua"

Da Fiumalbo viene rilanciato l’appello a Regione e Stato perché "si comprenda finalmente la tipicità ed unicità delle piccole gestioni montane del servizio idrico in forma autonoma". Attualmente si attende l’esito del ricorso in Cassazione affinché il Comune di Fiumalbo possa continuare a gestire il servizio idrico in forma autonoma, dopo che i precedenti ricorsi di vario grado non erano stati accolti. Il sindaco Alessio Nizzi utilizza un fatto accaduto nei giorni scorsi per spiegare l’importanza di una gestione a livello locale. "Una concittadina mi ha chiamato perché nella propria abitazione non arrivava acqua; la sua preoccupazione era anche per gli animali che non potevano abbeverarsi. Ho allora chiamato l’idraulico comunale, per decidere il da farsi. Nonostante fosse domenica e gli operai comunali fossero stati fuori tutta la notte per spalare la neve caduta copiosa, sono intervenuti prontamente riparando il guasto in poco tempo. Questa -evidenzia Nizzi- è l’essenza della gestione diretta: efficienza, efficacia e passione. E al di là dei cavilli tecnici, delle leggi e loro varie interpretazioni, questa è una delle motivazioni perché un comune piccolo come il nostro merita di continuare a gestire il servizio! Chiedo a tutti i politici, parlamentari e tecnici che stanno in queste settimane discutendo sulla modifica che ci consentirebbe di continuare la gestione comunale, di chiedersi se l’utente finale, il nostro concittadino ed i suoi animali, avrebbero trovato la medesima risposta con il gestore "industriale", i suoi numeri verdi e i vari ticket d’intervento. Noi non molliamo -conclude Nizzi- ma chiediamo che si comprenda finalmente la tipicità ed unicità delle piccole gestioni montane".

Un anno fa il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso di Fiumalbo e Fanano per quello che è stato definito "un cavillo burocratico" (la mancanza di un atto antecedente al ricorso al Tar 2016 che confermasse la gestione diretta già in atto); da qui il ricorso in Cassazione. "Come promesso -riprende il Sindaco- stiamo continuando ad ogni livello la nostra battaglia, sia legalmente sia attraverso interlocuzioni con esponenti governativi e tecnici dei ministeri. Basterebbe poco: senza cambiare leggi o fare deroghe, sarebbe sufficiente che nel collegato ambientale (legge già esistente) fosse chiarito che la deroga è prevista per le gestioni esistenti di fatto , come riteniamo che il legislatore intendesse".

