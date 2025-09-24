Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Traffico a BolognaMigliori pizzerieData zero VascoTavolata recordMensa elementariCrisi d'azienda
Acquista il giornale
CronacaPiccoli prima donna in Italia presidente della Società di chirurgia
24 set 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Piccoli prima donna in Italia presidente della Società di chirurgia

Piccoli prima donna in Italia presidente della Società di chirurgia

La dottoressa Micaela Piccoli, direttore della Chirurgia generale d’Urgenza e nuove tecnologie dell’Ospedale di Baggiovara è stata eletta Presidente per...

La dottoressa Micaela Piccoli, direttore della Chirurgia generale d’Urgenza e nuove tecnologie dell’Ospedale di Baggiovara

La dottoressa Micaela Piccoli, direttore della Chirurgia generale d’Urgenza e nuove tecnologie dell’Ospedale di Baggiovara

Per approfondire:

La dottoressa Micaela Piccoli, direttore della Chirurgia generale d’Urgenza e nuove tecnologie dell’Ospedale di Baggiovara è stata eletta Presidente per il 2027 della Sice, Società italiana di chirurgia endoscopica e Nuove Tecnologie. Si tratta della prima donna in Italia a guidare una delle più importanti società chirurgiche nazionali. La Sice, fondata a Roma nel 1991, è la più importante società scientifica Italiana nel campo della chirurgia mini-invasiva, e rappresenta più di 700 chirurghi e chirurghe italiane impegnati nella diffusione delle nuove tecnologie mini-invasive laparoscopiche e robotiche nella pratica chirurgica.

Nel Consiglio direttivo è entrata anche la dottoressa Francesca Pecchini, chirurga dell’equipe diretta dalla dottoressa Piccoli. "Desidero anzitutto fare i più vivi complimenti, miei personali e di tutta la Direzione – ha commentato l’ingegner Luca Baldino, direttore generale dell’Azienda ospedaliero – universitaria di Modena – alla dottoressa Piccoli e alla dottoressa Pecchini per la nomina. In questi anni il numero delle donne nelle professioni medica e chirurgica è molto aumentato e oggi le donne costituiscono una parte importantissima della struttura portante della Sanità pubblica. Ci riempie d’orgoglio che una nostra professionista sia la prima donna a ricoprire un ruolo di tale importanza che costituisce un’ulteriore garanzia per i nostri pazienti sul grande livello di professionalità raggiunto dai nostri professionisti".

"Sono davvero onorata di essere stata chiamata a presiedere questa società scientifica – ha commentato la dottoressa Micaela Piccoli – che si sta dimostrando moderna nell’attenzione non solo al ’gender equality’ ma soprattutto alla formazione dei giovani alle nuove tecnologie che negli ultimi anni stanno imponendo cambiamenti memorabili. È un momento di grande importanza per me, ovviamente, ma per tutte le mie colleghe perché finalmente, anche in Italia, una donna ha raggiunto il massimo livello di un’importante Società scientifica."

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

salute