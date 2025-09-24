Piccoli prima donna in Italia presidente della Società di chirurgia

La dottoressa Micaela Piccoli, direttore della Chirurgia generale d’Urgenza e nuove tecnologie dell’Ospedale di Baggiovara è stata eletta Presidente per il 2027 della Sice, Società italiana di chirurgia endoscopica e Nuove Tecnologie. Si tratta della prima donna in Italia a guidare una delle più importanti società chirurgiche nazionali. La Sice, fondata a Roma nel 1991, è la più importante società scientifica Italiana nel campo della chirurgia mini-invasiva, e rappresenta più di 700 chirurghi e chirurghe italiane impegnati nella diffusione delle nuove tecnologie mini-invasive laparoscopiche e robotiche nella pratica chirurgica.

Nel Consiglio direttivo è entrata anche la dottoressa Francesca Pecchini, chirurga dell’equipe diretta dalla dottoressa Piccoli. "Desidero anzitutto fare i più vivi complimenti, miei personali e di tutta la Direzione – ha commentato l’ingegner Luca Baldino, direttore generale dell’Azienda ospedaliero – universitaria di Modena – alla dottoressa Piccoli e alla dottoressa Pecchini per la nomina. In questi anni il numero delle donne nelle professioni medica e chirurgica è molto aumentato e oggi le donne costituiscono una parte importantissima della struttura portante della Sanità pubblica. Ci riempie d’orgoglio che una nostra professionista sia la prima donna a ricoprire un ruolo di tale importanza che costituisce un’ulteriore garanzia per i nostri pazienti sul grande livello di professionalità raggiunto dai nostri professionisti".

"Sono davvero onorata di essere stata chiamata a presiedere questa società scientifica – ha commentato la dottoressa Micaela Piccoli – che si sta dimostrando moderna nell’attenzione non solo al ’gender equality’ ma soprattutto alla formazione dei giovani alle nuove tecnologie che negli ultimi anni stanno imponendo cambiamenti memorabili. È un momento di grande importanza per me, ovviamente, ma per tutte le mie colleghe perché finalmente, anche in Italia, una donna ha raggiunto il massimo livello di un’importante Società scientifica."