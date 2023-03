"Piccoli strumentalizzati, è propaganda"

"La sinistra continua ad utilizzare la cittadinanza italiana come pretesto per battaglie ideologiche che alla fine penalizzano soltanto i ragazzi che a 18 anni potrebbero, se vogliono, richiedere la cittadinanza italiana" dice Luca Negrini presidente cittadino di Fratelli d’Italia. "Muzzarelli – continua Negrini – la smetta con questi teatrini figli solo della mistificazione della realtà volta all’utilizzo dei bambini per pura propaganda. La cittadinanza italiana deve essere la condivisione di un insieme fatto di valori, tradizione, identità e sistema sociale di leggi condiviso. Deve essere richiesta, rispettando i tempi previsti dalla legge dimostrando, dopo un percorso di vita consapevole, rispetto per la nazione che ti accoglie e ti consente di vivere in serenità e di volersi realmente integrare".

"Inoltre – continua Negrini – la cittadinanza del minore deve seguire quella del genitore perché la gran parte degli Stati non riconosce la doppia cittadinanza e nel caso i genitori rientrassero nel proprio stato di provenienza, si ritroverebbero con l’anomalia del figlio privo della loro stessa cittadinanza. Ricordiamo inoltre che i dati delle cittadinanza regolarmente rilasciate in italia sono, negli ultimi anni, in costante aumento".