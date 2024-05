Picello bros e la Voix Humaine. Il sabato sera è ricco di musica

Due proposte musicali per questo sabato sera. Francesco e Angelo sono fratelli: uno suona il violoncello, l’altro il pianoforte. Di cognome fanno Pepicelli, ma in arte – con un gioco di parole fra la musica e l’anagrafe – sono i PiCello Bros. E saranno proprio loro i protagonisti dell’appuntamento di questa sera alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido, per la rassegna "Concerti d’oggi" degli Amici della musica. Presenteranno il loro nuovo progetto "Specchi deformanti" che presenta, oltre a due capolavori di Beethoven, la Sonata di Alfred Schnittke per violoncello e pianoforte (in una delle prime esecuzioni italiane) e un brano di Roberto Molinelli commissionato dagli Amici della Musica di Modena e Foligno. La cantabilità della Romanza beethoveniana in fa maggiore (famosa anche per gli spot tv) trova un alter ego contemporaneo nella composizione di Molinelli, un omaggio al brio creativo di Schnittke.

Sempre stasera alle 20.30 al teatro San Carlo (per iniziativa congiunta del festival Modena Contemporanea e del Modena Belcanto Festival) verrà presentato in forma semiscenica uno dei classici del repertorio moderno, "La Voix humaine" di Francis Poulenc, con il mezzosoprano Caterina Dellaere e l’allestimento scenico di Paola Brunello e Giulia Turconi.

Opera gioiello, è un intramontabile monologo tragico che prende spunto dall’idea di poter lavorare con un solo strumento in palco, la voce. Una donna è sola nella sua stanza quando squilla il telefono: è lui, il suo amato. Il colloquio telefonico viene raccontato esclusivamente dal punto di vista della donna, mentre la presenza dell’uomo all’altro capo del filo è suggerita solo dai silenzi e dalle pause nel fluire musicale. In serata anche la prima esecuzione di un brano commissionato dal Festival alla giovane compositrice Paola Magnanini che in "Saudade - Omaggio alla Voix humaine" introdurrà alla trama dell’opera. Al pianoforte il maestro Carlo Emilio Tortarolo.

