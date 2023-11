Pico conquista il centro di Bologna: "Una piazza dedicata al filosofo"

Oggi pomeriggio alle 13 il via alla Fiera Mercato di Francia Corta, l’appuntamento più atteso per gli abitanti della città dei Pico, un evento rallegrato nella mattinata di ieri dalla intitolazione a Bologna alla presenza del sindaco di Mirandola Alberto Greco e di autorità della città felsinea, a Giovanni Pico, la "Fenice degli Ingegni", di un Largo in piena zona universitaria, tra via Zamboni e via Irnerio. Così si ricorderà il quattordicenne che tra il 1577-78 mosse i suoi primi passi proprio nello studio religioso del diritto canonico di Bologna. L’apertura della cucina del Principato, segnerà, invece, l’inizio della tradizionale Fiera Mercato di Francia Corta, con il suo ricco programma di eventi tra storia, musica, spettacoli ed ottima cucina, che proseguirà ininterrottamente fino a domenica. "La Fiera Mercato di Francia Corta rappresenta un momento di incontro, svago, compagnia, stare insieme e ritrovarsi su quel "Listone" che ha sempre raccolto, raccoglie e raccoglierà le storie di tutta la comunità – commenta il sindaco Alberto Greco –. L’edizione numero 161 sarà occasione preziosa per ricordare l’anima di questa manifestazione: Elvino Castellazzi. Buona Fiera Mercato di Francia Corta a tutti!". Oltre 200 gli espositori presenti, provenienti da tutta Italia che daranno vita al mercato. Uno dei momenti più attesi sarà alle 16.30 l’ incoronazione della Principessa di Francia Corta, sul palco centrale di piazza Costituente e, infine, alle 18.30, il momento in cui i Principi offriranno la cena al popolo: allo stand gastronomico ci saranno "fasulada, polenta imbrucada e ven brulè". Domani pomeriggio, infine, alle 16.30, secondo tradizione, dal palco dei proclami si terrà il saluto di Mirandolina, lo sproloquio di Sandrone e il conclusivo discorso del Principe.

