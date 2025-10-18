Pico travolta dal Correggio. L’Amatori in trasferta a Pesaro

Prima giornata di ritorno nella prima fase di Coppa Italia di serie B di hockey pista, con le gare spalmate sul week end allungato: giovedì sera si è giocato l’anticipo tra la Pico Mirandola "B", ed il Correggio, conclusosi con un tennistico 6-4 a favore dei reggiani, più bravi nella prima parte di gara a capitalizzare le occasioni a disposizione, per poi difendere il risultato nella ripresa.

Domani in pista l’Amatori 1945 Modena, che va a render visita ad un Pesaro già travolto all’andata, con l’obiettivo di un’altra vittoria larga, per poi giocarsi la qualificazione alla differenza reti, nel decisivo derby con la Pico "A" di sabato prossimo.

Nell’hockey Inline definiti i gironi ed i calendari dei tornei di serie B e femminile: nel torneo cadetto Scomed Bomporto, e Senators Bomporto sono stati inseriti nel girone C insieme a Imola, Riccione, Forlì, Parma, Ferrara ed Empoli, con inizio delle ostilità per il secondo week end di Novembre, mentre nel femminile, che nelle stesse date si giocherà la prima fase di Coppa Italia, confermate le sette partecipanti, che giocheranno un triplo girone all’italiana, prima della Finali Four.

Hockey serie B, Coppa Italia, GIR. E: Pico Mirandola "B" - Correggio 4-6; Scandianese - Scandiano domani.

Classifica: Scandianese punti (*) punti 9, Correggio 6, Scandiano (**) 3, Pico Mirandola "B" 0. (*) = ogni asterisco una partita in meno.

r. c.