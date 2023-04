Piedibus e 30 km di ciclabili "Traffico ridotto entro il 2030"

L’amministrazione di San Felice si pone all’avanguardia nel contrasto dell’inquinamento atmosferico. Per dare un contributo alla sfida climatica globale si è, infatti, volontariamente prefissata di raggiungere l’ambizioso obiettivo di ridurre all’interno del proprio territorio del 5% il traffico veicolare entro il 2030. Forte del fatto che la Regione Emilia-Romagna individua nel traffico veicolare motorizzato uno dei settori di massima priorità nei quali investire per potere contenere l’entità e l’impatto su ambiente, salute e società, San Felice farà da battistrada in provincia di Modena nella sperimentazione di misure atte a contenere la mobilità veicolare e favorire l’impiego di mezzi più ecologici. Per arrivare a questo traguardo, sebbene nel territorio comunale risultassero immatricolati al 2019 ben 9.419 veicoli, con un incremento del + 10,6% rispetto al 2008, nonostante il lieve decremento di popolazione (- 40 abitanti) l’amministrazione sta sviluppando e portando avanti una serie di azioni che rappresentino una alternativa. "Innanzitutto – fa sapere il sindaco Michele Goldoni – ci si è posti l’obiettivo di migliorare le infrastrutture esistenti o realizzarne di nuove per incrementare l’utilizzo di mezzi sostenibili (bici, treno, bus); inoltre, si ritiene sia possibile considerare anche l’avanzare di nuove modalità di lavoro telematico (smart working) o comunque la digitalizzazione delle attività che riducono direttamente la necessità degli spostamenti. In quest’ottica il Comune di San Felice ha già messo in campo una serie di provvedimenti. Sono stati potenziati i collegamenti ciclabili urbani e quelli con le frazioni: tra il 2019 e il 2022 sono stati realizzati collegamenti urbani e di ricucitura delle ciclabili per due chilometri complessivi. Entro il 2024, poi, si intende raggiungere i 30 chilometri di piste ciclabili, attraverso anche la realizzazione di nuovi tratti con i fondi Pnrr. In previsione anche il completamento di alcuni tratti della Ciclovia del Sole con un progetto finanziato dalla Provincia di Modena. La Ciclovia del Sole, una volta presa in carico dal Comune, aumenterà di cinque chilometri i tratti ciclabili di San Felice. L’amministrazione, inoltre, ha portato avanti il Pedibus, che potrà essere riattivato in caso di rinnovate esigenze. Per i dipendenti che lavorano negli uffici comunali è stato, infine, attivato lo smart working, attualmente solo su autorizzazione specifica, ma che in futuro potrebbe essere ampliato in modo più strutturale".

Alberto Greco