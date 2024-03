"Piena fiducia nei carabinieri, controllano il nostro territorio e hanno grandi responsabilità"

"Siamo dalla parte delle Forze dell’Ordine che ogni giorno a Modena fronteggiano con grande responsabilità criminali di ogni genere e subendo ogni giorno aggressioni. Siamo certi che anche l’arresto avvenuto in largo Garibaldi, che dai primi elementi sarebbe avvenuto nei confronti di una persona senza documenti e che avrebbe resistito all’azione dei pubblici ufficiali, sia avvenuto nel pieno rispetto delle prerogative dell’Arma nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica". Così Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia Modena, commenta l’episodio successo mercoledì in largo Garibaldi.

"Parlare disinvoltamente di abuso di forza, come ha fatto il PD, infanga la divisa, o di violenza gratuita, come ha fatto il M5S, è grave ed irresponsabile, così come lo è strumentalizzare l’accaduto ai soli fini politici. Se si lascia spazio a processi politici e sommari nei confronti dell’Arma sarebbe la fine – continua Giacobazzi –. Se l’apertura di un fascicolo è un atto dovuto, lo dovrà essere per noi anche la sua archiviazione".

Sul caso è intervenuta tempestivamente anche la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi: "La scena di ieri (mercoledì, ndr) a Modena, ripresa in un video che sta girando sui social e che vede protagonista un carabiniere mentre durante un controllo colpisce a pugni e schiaffi un cittadino della Guinea, regolare nel nostro Paese e con un lavoro, lascia esterrefatti – afferma – L’eccessivo uso della forza da parte delle forze dell’ordine è sempre una sconfitta per lo Stato. Se poi l’uso della forza è sproporzionato, diventa abuso. Bene ha fatto l’Arma dei Carabinieri a mandare le immagini alla Procura della Repubblica e a reimpiegare i due carabinieri ad altri incarichi".

Non solo. "Oggi veniamo a conoscenza di quanto accaduto a Modena grazie ad un cittadino che ha ripreso la scena – prosegue Cucchi –. E se nessuno lo avesse fatto, non avremmo saputo nulla. Per impedire che fatti del genere possano ripetersi, e per non dover ogni volta sperare che quando accadono ci siano cittadini pronti a immortalare il tutto in un video, da tempo chiediamo che le nostre forze dell’ordine siano dotate di bodycam e numeri identificativi. Fare piena luce su quanto accaduto, e sanzionare le condotte sbagliate". "La violenza gratuita agita dalle forze dell’ordine è inaccettabile ed è una macchia sull’onore di chi indossa la divisa e sui tantissimi agenti che svolgono il loro lavoro con rigore e umanità – aggiunge invece la deputata M5S Stefania Ascari, capogruppo in commissione Antimafia e componente della commissione Giustizia –. Se qualcuno delinque o oppone resistenza, va bloccato e condotto in caserma, ma mai e poi mai picchiato. Il video che mostra due carabinieri accanirsi in maniera sproporzionata su un uomo inerme lascia basiti ed è una scena indegna di un Paese civile e di una città come Modena. Si faccia piena luce".

Infine, a commentare l’episodio, anche i parlamentari modenesi del Partito Democratico, Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra: "L’uso della forza da parte delle forze dell’ordine non può mai essere sproporzionato, altrimenti diventa abuso, e infanga la divisa che si indossa: la scena ripresa nel video che sta circolando in queste ore merita un serio approfondimento, perché Modena non è abituata a questo tipo di fatti e non deve abituarsi ora. Bene ha fatto l’Arma a rispondere prontamente, riassegnando ad altri incarichi i due militi e trasmettendo il video acquisito alla Procura perché siano svolte le opportune valutazioni".