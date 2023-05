Piena lentissima, fiato sospeso a Concordia Scuole chiuse anche a San Possidonio

Ore di paura la scorsa notte a Concordia: il fiume Secchia ha ’spento la luce’ sotto le arcate del ponte ed è scattato il divieto di andare sull’argine. La piena, lentissima, ha lasciato la popolazione col fiato sospeso per ore. Scuole chiuse, dunque, anche oggi sia a Concordia sia a San Possidonio. Sempre ieri un fontanazzo ha destato allarme a San Prospero ma è subito stato chiuso da Aipo.

Paura anche in centro a Bomporto, quando per tanti è stato come rivivere la catastrofe del 2014. Alle 0.30 di giovedì il ponte sul canale Naviglio cominciava a trasudare su entrambi i lati, coinvolgendo sia il muro verticale del ponte, lato Panaro, che la scalinata che porta alla pensilina del ponte. "Se il primo episodio – dice la sindaca Tania Meschiari – avviene in occasione di tutte le piene di una certa consistenza del Panaro, il secondo episodio è stato nuovo è ha messo in allerta tutti, per cui abbiamo dovuto passare con la fonica per avvisare la popolazione a salire sui piani alti". Questo episodio ha mobilitato la protezione civile, Aipo, la Provincia, impegnandoli ad adottare provvedimenti che scongiurassero conseguenze più gravi. Se con il calare del livello dell’acqua il secondo trasudamento è diminuito allentando l’abbondante rigoglio che scendeva verso la strada, per il primo la scelta delle autorità è stata di installare dei massi sulla parete verticale del ponte per contrastare la pressione dell’acqua. "In generale, la situazione mi fa essere ottimista. I livelli dei fiumi si stanno abbassando sia sul lato del Secchia che del Panaro – spiegava ieri Meschiari -. I massi sono stati installati a scopo precauzionale e resteranno lì fino alla fine della prossima perturbazione prevista per il fine settimana". La circolazione sul ponte Naviglio rimarrà a senso unico alternato con semaforo. I sindaci di Bomporto, Bastiglia, Ravarino e della Bassa hanno revocato la chiusura di scuole, impianti sportivi, centri diurni, biblioteche. Solo Concordia e San Possidonio hanno poi fatto retromarcia. Per la riapertura di alcuni ponti si deciderà in queste ore.

A Finale l’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’ ha invece segnalato "una infiltrazione che mostra una evidente fuoriuscita di acqua dal canale Diversivo a pochi centinaia di metri dalla discarica Feronia. Se dovesse cedere l’argine sarebbe l’ennesimo disastro ambientale. Questa problematica è stata segnalata da molto tempo senza che nessun ente preposto abbia provveduto a fare qualcosa".

Alberto Greco

Angiolina Gozzi