Piena del Secchia: riaperti il ponte Alto e il ponte dell’Uccellino, confermata l’allerta arancione

Modena, 4 novembre 2023 - L'ultima ondata di maltempo sembra dia un po' di respiro: stamattina intorno alle 8,30 sono stati riaperti il Ponte Alto sul Secchia e il ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, visto che il livello del fiume è sceso sotto soglia 2.

Le due infrastrutture erano state chiuse al traffico nella notte tra giovedì e venerdì per l’aumento del livello del fiume che aveva superato, appunto, la soglia di 8 metri a Ponte Alto, conseguenza delle forti precipitazioni di montagna dei giorni scorsi.

La piena del Secchia sta transitando in pianura e rimangono chiusi per ora Ponte Motta e il ponte a San Martino Secchia. Nonostante in pianura non siano previste precipitazioni, per tutta la giornata di oggi è confermata, per l’area di Modena, l’allerta Arancione per criticità idraulica, diramata ieri dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.