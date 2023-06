La commissione contrasto a mafie e corruzione del Comitato unitario dei professionisti di Modena, in riferimento a quanto accaduto all’Istituto Fermi di Modena esprime "piena solidarietà agli insegnanti, la cui onestà intellettuale ed etica non può essere messa in dubbio. La commissione ritiene inaccettabile l’accusa rivolta alla giuria di aver agito in modo ’non trasparente’, addirittura alla stregua dell’operato mafioso, nel contempo condivide la motivazione della stessa giuria nell’aver operato quella scelta".