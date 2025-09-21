Piero Ferrari, terza laurea : "Atenei leva strategica . Pronti per l’auto elettrica"

di Leo Turrini

E tre! Avanti di questo passo, Piero Ferrari sarà chiamato a girare il remake de ’Il laureato’, celebre film interpretato dal grande Dustin Hoffman. Scherzi a parte, dopo quelle di Napoli e di Modena è stata l’Università di Verona a conferire la laurea honoris causa, stavolta in ’Supply Chain Management’, al vicepresidente della azienda di Maranello.

Poiché ho avuto il piacere di partecipare all’evento, posso sommessamente garantire che non è stata una cerimonia come tutte le altre. Naturalmente, per merito del protagonista. Arrivato ("Ho guidato io il suv Purosangue, spero di aver rispettato i limiti di velocità…") nella città di Romeo e Giulietta con la moglie Romina, la figlia Antonella e i nipoti Enzo e Pippi, il neo laureato ha condiviso sul palco le sue riflessioni con un altro modenese doc, il presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini ("Mio padre era amico di Enzo Ferrari e per giunta adesso io ho un figlio che corre in Formula 4: debbo tenermi buono Piero, magari un giorno il mio ragazzo arriva a disputare i Gran Premi con la Rossa"!).

E c’erano anche il capo della squadra Wec del Cavallino, l’ingegner Antonello Coletta, e il pilota cinese Yifei Ye, primo…nipotino di Mao a vincere la 24 Ore di Le Mans a bordo della hypercar 499 della Ferrari.

Davanti ad una platea gremita, il figlio del Drake ha scelto di raccontare quanto e come il contributo della filiera dei fornitori sia indispensabile nella rincorsa ai successi imprenditoriali. In particolare, rivolgendosi agli studenti, Ferrari ci ha tenuto a sottolineare come gli atenei siano una risorsa strategica per il mondo del lavoro: innovazione e creatività sono elementi imprescindibili per chi deve difendere ed allargare gli spazi di mercato.

E non sono soltanto slogan ad effetto, buoni per un titolo di giornale. No: nel rispetto di una discrezione che è sempre stata il suo tratto distintivo, l’amico Piero non smette di ragionare sull’avvenire. Ad esempio, sollecitato sulla grande questione della compatibilità tra sviluppo industriale e tutela ambientale, ha spiegato di credere nella neutralità tecnologica: è in arrivo non per caso la prima Ferrari interamente elettrica, ma continueranno ad essere prodotte Rosse spinte dai motori endotermici.

Infine, sono tornato a casa da Verona con un dubbio amletico: ma arriverà prima la quarta laurea per Piero o la vittoria nel mondiale di F1?…