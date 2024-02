Pierobon e la poetica di De Gasperi

Far rivivere a teatro le parole del grande statista, politico e patriota italiano, nonché dal 1993 servo di Dio, Alcide De Gasperi. Questa la grande sfida dello spettacolo diretto da Carmelo Rifici e scritto da Angela Dematté, ‘De Gasperi: l’Europa brucia’, che sarà in scena al teatro Storchi di Modena da stasera alle 20.30 fino a domenica. Rifici, in una scenografia bianca e scarna, quasi onirica, alterna con ritmo incalzante frammenti dei comizi del primo presidente del consiglio della neonata Repubblica Italiana riprodotti in modo letterale a dialoghi con la figlia Maria Romana, sua assistente, (Livia Rossi), il presidente del partito comunista Togliatti (Emiliano Masala), l’ambasciatore americano in Italia James Clement Dunn (Giovanni Crippa) e un ragazzo di Matera, bonificata nel 1953 (Francesco Maruccia). A Paolo Pierobon, l’onore e l’onere di fare rivivere il fondatore della Democrazia cristiana e del nostro Stato repubblicano, uno dei politici più influenti della storia del XX secolo.

Pierobon, qual è stato il suo approccio a De Gasperi?

"Un approccio immediatamente fisico ma non mimetico, la ricerca di una voce profonda, alpina, remota. E una postura di pietra, di roccia".

Come si è preparato a impersonarlo?

"Non ho interpretato un personaggio, ma ho aderito al testo di Angela Dematté come a un flusso di coscienza con le interferenze della figlia Romana, di Togliatti, dell’ambasciatore americano Dunn e di Paride, un ragazzo di Matera. Più immaginazione che immedesimazione che, se portate all’estremo, diventano la stessa cosa".

Lei ha affermato: "Con De Gasperi ho scoperto che un comizio può raggiungere le vertigini di un’autentica poesia". Cosa intende?

"Se lei pensa ad un incipit come: ‘Prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me’ e lo confronta con qualunque orazione politica di oggi, potrà constatare uno scarto di qualità letteraria notevolissimo. E questa differenza, dal mio punto di vista, è poetica".

Ridare vita al grande personaggio cosa le ha lasciato?

"Mi lascia la fortuna di poter usare sul palco gli strumenti di un’arte retorica come quella di un comizio politico ormai perduta. Come suonare uno strumento antico ma perfettamente funzionante".

‘L’Europa brucia’: quanto è attuale questa affermazione?

"Ad oggi credo che l’Europa unita esista solo per i fondi europei, cioè per i soldi. Non c’è appartenenza culturale e forse nemmeno antropologica. Il fuoco per cui dovrebbe bruciare reputo sia qualcosa di ancora troppo utopico non essendoci un’appartenenza autentica".