Pietro Cantore nuovo presidente: "Collaboreremo con Gallerie Estensi"

Nei giorni scorsi si è tenuto il passaggio di consegne fra il Presidente uscente del Rotary Club Modena Riccardo Padovani e Pietro Cantore, che ufficialmente guiderà il Club – fondato nel 1949 – dal primo luglio 2025 al 30 giugno 2026. Nell’occasione Cantore ha anticipato a Socie Soci e invitati presenti quello che sarà il tema caratterizzante la sua annata: in coerenza col motto scelto dal Rotary International “Uniti per fare del bene” – che ben sintetizza l’essenza e lo spirito che anima il sodalizio – e con la sensibilità artistica e il prestigio che lo contraddistingue da sempre, tanto da essere Presidente dell’Associazioni Antiquari, il suo impegno si concentrerà su progetti nell’ambito della salvaguardia dell’inestimabile patrimonio artistico della città e della formazione delle nuove generazioni. "In accordo con le Gallerie Estensi – ha detto Cantore – ho in mente di destinare una quota importante delle risorse che ogni anno il Rotary mette a disposizione della Comunità all’acquisto di macchinari destinati al laboratorio di restauro, per contribuire alla creazione di un centro di recupero delle opere d’arte del museo. Per quanto riguarda l’attenzione alla formazione dei giovani - altro tema che vede da sempre impegnato il Rotary Club Modena - vorremmo contribuire a realizzare un laboratorio d’informatica presso un Centro di formazione professionale, che presenteremo al momento opportuno".