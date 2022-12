Pieve, nuovo bando per la seggiovia Ma lo sci resta ’ostaggio’ del caldo

Solo qualche fiocco ieri alle quote alte del Cimone, pioggia a valle con temperature nettamente sopra le medie stagionali. E le previsioni meteo non indicano ondate gelide a breve termine. A farne le spese sono le stazioni sciistiche, che non riescono a far entrare in azione gli impianti d’innevamento. Sul Cimone è percorribile una sola pista: "Purtroppo – dicono al Consorzio invernale – le condizioni meteo non ci permettono di aprire la pista Beccadella sud e l’impianto tre posti Lamaccioni, come speravamo. Rimane quindi aperta a Passo del Lupo la sola pista Betulla servita dalla seggiovia tre posti Faggio Bianco". Situazione simile anche nel vicino comprensorio dell’Abetone, dove Multipass comunica che sono aperti solo i campi scuola Zona Abetone e Zona Ovovia. Alle Piane di Mocogno ieri era chiuso l’anello di fondo aperto nei giorni scorsi, di cui oggi si rivaluterà la percorribilità. Pienone invece al Palaghiaccio di Fanano, unica possibilità in zona per gli sport invernali. "Un grosso problema – commenta Loretta Adani dell’ufficio Iat di Pievepelago, al centro delle stazioni sciistiche appenniniche – dato che il movimento turistico delle feste natalizie ammonta al 50% dell’intera stagione. Molti sono arrivati comunque nei centri montani, ma temiamo che ripartano subito dopo il Capodanno". Mario Riva, dell’omonima agenzia immobiliare di Riolunato, Pievepelago e Fiumalbo: "Già da qualche anno dico che occorre diversificare l’offerta turistica appenninica invernale, che non può più reggersi solo sullo sci".

Problema a parte per la stazione sciistica di S.Annapelago, dove ad inizio mese era andata deserta la gara d’appalto per la gestione quinquennale della rinnovata seggiovia Poggio Scorzatello assieme ai vicini tapis roulant e punto di ristoro. Il sindaco Corrado Ferroni nel rispondere ad una recente interpellanza consiliare ha detto che si sta procedendo con una nuova procedura di appalto e che tratterà ampiamente l’argomento in un pubblico incontro che si terrà entro fine gennaio 2023. Intanto è stato pubblicato il secondo avviso per le manifestazioni di interesse ad evidenza pubblica per individuare il soggetto con cui stipulare l’apposito contratto di concessione. Per incentivare l’avviamento della nuova gestione il Comune sosterrà le spese di energia elettrica per il funzionamento della seggiovia e della biglietteria fino alla concorrenza massima di 24mila euro annui per i primi due anni; a partire dal terzo anno il tetto massimo rimborsabile dal Comune sarà di 15mila euro, mentre restano a carico del concessionario le tutte le spese dell’energia dell’impianto di innevamento artificiale. Scadenza dell’interesse il 31 gennaio 2023, poi il nuovo appalto.

g.p.