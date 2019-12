Ritorna con la sua seconda edizione la festa di Capodanno di Pievepelago PROM 31. L’evento, organizzato dall’associazione Pievepelago Per Te, si terrà presso la palestra comunale in via Luigi Galli dalle ore 22 di martedì 31 dicembre fino alle prime luci dell’alba del primo giorno del 2020, per festeggiare l’arrivo del nuovo...

Ritorna con la sua seconda edizione la festa di Capodanno di Pievepelago PROM 31. L’evento, organizzato dall’associazione Pievepelago Per Te, si terrà presso la palestra comunale in via Luigi Galli dalle ore 22 di martedì 31 dicembre fino alle prime luci dell’alba del primo giorno del 2020, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in compagnia. PROM 31 quest’anno ospiterà uno dei più particolari interpreti del rap sul suolo italiano, Samuel Heron, la cui prerogativa principale del suo stile è essere ballabile, così come la sua musica guarda ad orizzonti quali l’afrotrap e la Dub di Diplo e dei Major Lazer senza per questo non risultare ricercata, suonare banale o perdere quel piglio fresco che lo ha contraddistinto sin dagli esordi.

Samuel Heron sarà accompagnato nel suo show dal vivo da Dj Parees, mentre l’apertura e la chiusura della manifestazione sarà caratterizzata dal dj resident Mumy’s. «Siamo orgogliosi di essere riusciti ad organizzare un evento di gran lunga superiore a quello dello scorso anno» afferma Daniele Vignocchi (presidente dell’associazione) «e siamo sicuri che chi parteciperà al nostro Capodanno avrà qualche ora di divertimento assicurato». «Il nostro scopo è quello di rendere di anno in anno il PROM 31 un vero e proprio appuntamento fisso per chi vuole trascorrere le vacanze di Natale sul nostro appennino e siamo sulla strada giusta per raggiungerlo».

L’interno del palazzetto ospiterà anche due punti bar, mentre all’esterno non mancheranno food truck per rifocillarsi dopo la nottata passata a ballare.

I biglietti sono acquistabili ai seguenti recapiti telefonici 3319857983-3348073756-3395659387-3356032983) fino a oggi.

g.p.