Pievepelago in festa Omaggio alla Romagna e alle donne iraniane L’Infiorata conquista tutti

Ottima riuscita ieri della tradizionale Infiorata a Pievepelago in occasione della processione del Corpus Domini, pur col cambio forzato di parte del percorso e le piogge antecedenti. Oltre che a ostacolare la raccolta fiori, un forte temporale sabato notte ha rallentato i lavori, ripresi in tempo per la solenne processione del mezzogiorno. Una folla di visitatori ha così ammirato i vari tappeti floreali, che oltre ai simboli religiosi hanno richiamato fatti d’attualità: dall’alluvione in Romagna al dramma dei profughi, dalle mense per i poveri alle donne iraniane, dai 100 anni di don Milani alla salvaguardia dell’ambiente, dalle donazioni Ail ai 150 anni della Chiesa di Pieve. Presenti organi d’informazione nazionali, anche con un collegamento in diretta con la Thailandia in quanto da Bangkok erano giunte tre giovani signore che hanno collaborato alla realizzazione di un tappeto, dopo aver scoperto l’anno scorso questa manifestazione. Grande festa del Corpus Domini anche nella vicina Fiumalbo, dove per tradizione vi era stata sabato una raccolta cumulativa di fiori da parte dei volontari, poi assemblati artisticamente nella piazza del duomo e nelle vie della ‘città d’arte’. E viene rilanciato l’appello ad unificare le due iniziative nella promozione, essendo le uniche del genere nell’alto Appennino. Dal 2007 Pievepelago è stato anche insignito del titolo di ‘Città dell’Infiorata’, riconoscimento dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani sinora riservato a sole 10 località che in Italia realizzano questa tradizionale iniziativa. Pievepelago si così aggiunta alle famose Infiorate del centro Italia. Neppure i divieti della pandemia 2020-21 avevano impedito agli Infioratori di rendere omaggio a questa festa, la cui prima notizia sinora reperita a Pievepelago risale al giugno 1927, quando un cronista dell’epoca descrisse la processione del Corpus Domini lungo le vie del paese "cosparse di olezzanti fiori freschi", mentre tutti i palazzi e le più umili case erano addobbate con arazzi, festoni e vasi di fiori e sempreverdi. Quella di cospargere la strada di fiori in occasione del transito delle processioni è un’usanza assai diffusa, che in Italia risale al 1600 quando il Papa stesso incaricò alcuni pittori (tra cui anche il Bernini) di realizzare ogni anno un mosaico floreale, per solennizzare la festa del Corpo di Cristo istituita dopo il miracolo di Bolsena. Dalle prime semplici composizioni, una cinquantina d’anni fa a Pieve s’iniziò a realizzare tappeti sempre più complessi e validi artisticamente, con l’effimera bellezza di queste composizioni destinate a durare solo alcune ore. Ai visitatori di ieri è già stato dato in anticipo l’appuntamento del prossimo anno (essendo una festa mobile legata alla Pasqua): la prossima infiorata si terrà il 2 giugno 2024.

g. p.