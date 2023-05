Pievepelago in lutto, si è spento negli Usa Louis Pellegrino Pasquesi

E’ scomparso a 73 anni negli Stati Uniti Louis Pellegrino Pasquesi, detto Louie, di salde origini pievarole. Era stato chiamato come il nonno Pellegrino che fu il primo custode del santuario di Monticello, morendovi accanto. Louie Pasquesi era delle generazioni del nostro Appennino nate in America, dove fu per un certo periodo preparatore atletico della nota squadra di football americano Chicago Bears. Non mancava di tornare al paese delle origini, in particolare per le edizioni del ‘Pasquesi day’ svoltesi in Italia. Lascia la moglie Barbara sposata 40 anni fa ed i figli Bryan, Tom e Rich, tre nipoti e (in arrivo) un baby Pasquesi. Louie era laureto in Prevenzione, cura e riabilitazione degli infortuni sportivi, lavorando come preparatore atletico prima di divenire vice-Presidente presso la Gonnella Baking Company a Chicago. Dapprima viveva ad Elmhurst nell’Illinois (come molti nostri immigrati), recentemente si era trasferito nel Wisconsin. "Louie sarà ricordato come l’anima delle feste" dicono i conoscenti.

g.p.