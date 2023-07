Pievepelago, la sfida di Miriam: a 20 anni apre un negozio di prodotti tipici

In centro a Pievepelago è stato inaugurato da qualche settimana un negozio dedicato ai prodotti della tradizione della nostra montagna. Dopo Davide Santi con le margolfe in sasso e altri oggetti tipici a Fiumalbo, ecco Miriam Pasquesi che – appena ventenne – a Pievepelago offre specialità montanare.

"Mi sono convinta a tentare questa avventura – dice – perché mi sento molto legata al nostro Appennino ed ai suoi prodotti. In larga parte proseguirò l’attività in collaborazione con la ditta La Sorgente di Barigazzo, da decenni specializzata nella produzione di sciroppi, liquori, confetture, caramelle, cosmesi ecc. a base di mirtillo ed altri prodotti del bosco e sottobosco appenninico. Ad essi sto abbinando altre specialità dolciarie e salate del Frignano, farina di grano e farro della vallata, miele appenninico ed altre eccellenze locali ed emiliane come il Lambrusco, che spero di poter ampliare. Grazie a tutti coloro che mi stanno incoraggiando".

Sono stati tanti gli apprezzamenti, sia sui social che di persona, ricevuti sinora: segno che in molti incoraggiano l’iniziativa auspicando che vi siano altri giovani ad avviare imprese legate al territorio. Significativo il successo de ‘La Sorgente’ di Barigazzo, dove nel 1979 Gianfranco ’Ermes’ Ruggi allestì i laboratori artigianali ed iniziò a coltivare erbe e piante aromatiche nei terreni adiacenti.

Col passare degli anni l’azienda si è ampliata e dotata di tecnologie più moderne e sofisticate.