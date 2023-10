Pievepelago maglia nera: "Anomalia da approfondire. L’ipotesi: riciclaggio di denaro"

"La vera anomalia continua a essere Pievepelago, un piccolo comune che nello scorso anno ha registrato una spesa pro capite, nel solo azzardo online, pari a 3.301 euro". Il dato di Pievepelago, infatti, spicca nel già amaro rapporto di Federconsumatori, Arci e Acli sull’azzardo legale in provincia di Modena. Nel modenese le due principali realtà schiave del gioco (fisico e online) sono Sassuolo e Carpi, ma in testa alla classifica dell’online c’è proprio Pievepelago. "Il comune appenninico merita un approfondimento – sottolineano nella premessa Marzio Govoni, presidente Federconsumatori Modena, Anna Lisa Lamazzi, presidente Arci Modena, e Silviana Siggillino, presidente Acli Modena – Quei 3.301 euro pro capite sono un’enormità, sia rispetto alla media provinciale sia nel raffronto con le confinanti Riolunato (423 euro) e Fiumalbo (495 euro). Pievepelago ha poco più di 2.000 abitanti complessivi. Quelli nella fascia 18-74 anni hanno investito nel gioco online la bellezza di 5.166.228 milioni di euro. Cosa succede a Pievepelago, che anche negli anni precedenti aveva registrato questo inatteso record? Non lo sappiamo, ma si tratta di scegliere tra poche ipotesi: uno o due giocatori ‘professionisti’ che hanno fatto sballare le medie, investendo legalmente diversi milioni, oppure una frequente operazione di ripulitura di capitali sporchi sempre da parte di uno o due giocatori, attraverso il Poker Texas Hold’em. In ogni caso, anche quest’anno i ‘professionisti’ di Pievepelago non se la sono cavata bene, registrando una perdita di 200mila euro". Al secondo posto, Sassuolo, con 2.804 euro pro capite nell’online e una cifra complessiva pro capite (tra online e fisico) difficile dai quantificare, ma certamente non distante dai 3.600 euro. "Sassuolo – proseguono – è ormai un caso nazionale, un’emergenza che merita un’attenzione che fino ad ora è mancata. Sassuolo ha l’urgenza di affrontare con decisione diversi aspetti, coinvolgendo il territorio e le sue rappresentanze". Si registrano numeri elevati nel gioco online anche a Camposanto, Carpi, Castelvetro, Campogalliano, Bomporto, Novi e Formigine. Nell’area carpigiana, in particolare, definita "l’altra Las Vegas", la spesa pro capite per il gioco online è di 1.639 euro: in termini di valori complessivi, si parla di una raccolta di 84.357.595 euro.

Infine, "Modena, ovviamente prima per raccolta con 155 milioni nel solo online, è al ventitreesimo posto come giocato pro capite, largamente al di sotto della media provinciale. La città di Modena, protagonista di una stagione di applicazione rigorosa della legge regionale in materia di distanziamento, può sicuramente vantare gli effetti di quel lavoro rispetto ai numeri dell’azzardo: numeri che restano imponenti, ma che non proiettano il capoluogo nei primi posti nemmeno nel gioco fisico, a partire dal Gratta&Vinci, dove si classifica in nona posizione".

Sofia Silingardi