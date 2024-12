Pievepelago: Mercatini di Natale e Lotteria degli scontrini per un Natale speciale

Sono partite ieri a Pievepelago diverse iniziative Natalizie, tra cui i Mercatini, le luminarie e la particolare ‘Lotteria degli scontrini’. Infatti per il quarto anno l’associazione ‘Pievepelago Per Te APS’ organizza e promuove il concorso a premi ‘Un Regalo Per Natale’, iniziativa che ha l’intento di promuovere l’acquisto dei regali di Natale nelle attività commerciali locali di Pievepelago, che inizia ad essere copiata da altri centri.

"L’idea è nata durante gli anni della pandemia come reazione all’anno difficoltoso che anche la nostra piccola realtà stava attraversando per gli effetti di questa crisi sanitaria" spiega Mirko Soffiatti (presidente dell’associazione) "Per questo motivo abbiamo cercato il modo di incentivare le persone ad andare nei piccoli negozi del nostro paese a scegliere i regali di Natale. Da qui, abbiamo pensato al concorso ‘Un Regalo Per Natale’ che ha in premio un viaggio per due persone in una località a scelta in Europa e che, visto il successo riscosso negli ultimi anni, abbiamo voluto riproporre anche questo Natale.

Lo scorso anno più di mille scontrini hanno avuto accesso all’estrazione del premio finale e per partecipare al concorso è sufficiente conservare il proprio scontrino che attesti l’acquisto del regalo di Natale presso almeno una delle attività aderenti di Pievepelago: saranno considerati validi gli scontrini emessi dal 7 al 24 dicembre 2024 con un importo minimo di 15 euro, fino all’estrazione dello scontrino vincente prevista domenica 29 dicembre in diretta sulla pagina Instagram dell’associazione Pievepelago Per Te (@pieveperte). Tutte le informazioni, le attività aderenti e il regolamento del concorso – conclude Soffiatti– sono disponibili sul nostro sito www.pieveperte.com.

La nuova Pro Loco di Pievepelago assieme al Comune intanto ha organizzato ieri e sabato prossimo 14 dicembre i Mercatini di Natale in piazza Vittorio Veneto, con ampie adesioni di espositori tra cui i gruppi locali di volontariato. La Valle del Pelago anche quest’anno punterà sui presepi. Presso la Chiesolina di piazza Ricci è allestita una mostra di 27 presepi in miniatura dell’artista fiumalbino Claudio Ladurini, con la Natività in suggestive ambientazioni di ieri e di oggi.

Si rinnoverà quest’anno anche l’iniziativa dei piccoli presepi allestiti nelle borgate di Tagliole, con una passeggiata da Casa Galassini fino ad arrivare a Casa Mordini, e poi votare il più originale. Vi è poi la proposta del Comune di Pievepelago chi vive, lavora e studia nell’antica via Tamburù con l’obiettivo di trasformare la ‘Via dell’Infiorata in ‘Via dei Presepi’.