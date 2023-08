Pievepelago patria del triathlon: atleti da tutta Italia al campus estivo

Buona parte dell’andamento turistico appenninico estivo si deve alle numerose formazioni di varie discipline sportive che scelgono i nostri monti per stage ed allenamenti. Agli sport più conosciuti e praticati, se ne stanno aggiungendo sempre più anche di discipline erroneamente dette ‘minori’ che invece stanno conquistando largo numero di praticanti. Ne è un esempio il triathlon, divenuto sport olimpico nel 2000, che si articola su tre discipline in successione senza soluzione di continuità: nuoto, ciclismo e corsa. A Pievepelago alcuni tecnici federali hanno trovato le condizioni ideali per un ritiro estivo: "Il nostro è un campus organizzato privatamente – dice Luca Facchinetti, atleta di rango internazionale, a nome dei preparatori – che ospita una ventina di giovani dai 16 ai 18 anni che gareggiano nelle coppe europee e nazionali oltre ai campionati italiani di categoria. Iniziammo quattro anni fa con atleti di Forte dei Marmi, ora ne giungono da Roma, Cesena, Parma, Ravenna e Pavia, con solide basi per allargarci ulteriormente il prossimo anno. Ringraziamo per l’accoglienza l’albergo Galli e il residence Mulinaccio. Pievepelago è ideale per il nostro sport, con una piscina da 25 metri per il nuoto (gestita quest’anno da Crp Bortolotti), strade non molto trafficate e con salite storiche del ciclismo (Abetone, san Pellegrino, Barigazzo), oltre ad idonei percorsi podistici sia per corse lunghe che su percorsi segnati, in attesa dell’imminente pista da ski-roll". E proprio l’assessore Davide Fiorenza annuncia per la seconda metà settembre l’apertura della nuova pista ski-roll e per il 9 settembre l’inaugurazione della nuova sede del liceo Scientifico sport invernali di Pievepelago: "Questa estate – dice Fiorenza – siamo stati felici di ospitare tante formazioni in ritiro, dai professionisti ai dilettanti in vari sport come calcio e ciclismo, credendo nello sviluppo di questo settore e negli sport emergenti come il triathlon. L’inaugurazione della nuova sede liceale per sport invernali, con la presenza del presidente regionale Stefano Bonaccini, sarà uno stimolo in più per l’Appennino modenese nella strada ambiente-sport in cui crediamo molto per uno sviluppo sociale ed economico della nostra montagna".

Tra gli sportivi locali, Tommaso Manfredini ‘il farmacista volante’ nei settori di podismo e ciclismo, ha sempre creduto nelle potenzialità di questi sport per dare un punto di riferimento importante ai giovani e non solo, auspicando investimenti nelle impiantistiche appenniniche.

Ultimo appuntamento sarà la dura corsa di montagna Skirace da S.Anna al lago Santo.

g.p.