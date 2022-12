Pievepelago prepara la festa di Capodanno

Tutto pronto a Pievepelago sabato sera per la festa di Capodanno organizzata da Pievepelago per te, con @scuolazoo. Tra l’altro si tratta dell’ultimo evento del mandato triennale di Daniele Vignocchi (salvo riconferme) come presidente di questa associazione che raggruppa la maggior parte di commercianti e operatori turistici della zona. "La terza edizione del Prom 31 saluterà il 2022 che per noi è stato ricco di grandi soddisfazioni ed eccellenti risultati con il successo riscosso dall’American Party, dal Thriller Beer Festival e soprattutto dalla Notte Rosa che ha visto migliaia di persone affollare il centro la notte del 20 agosto". Vignocchi poi annuncia la fine del suo incarico di presidente: "Non potevamo sperare in una ripartenza migliore per Pievepelago anche se, con quest’anno, si conclude il mio mandato alla guida dell’associazione: sono previste per gennaio le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo. E’ quindi doveroso per me ringraziare Mirko, Giordana, Marco, Roberto, Paolo e Loris che hanno composto per questi tre anni il Direttivo, partecipando attivamente nell’organizzazione dei nostri eventi, nonché tutti i giovani volontari che si sono dati da fare nel realizzare ciò che è stato ideato. Un aiuto prezioso e fondamentale che dimostra – conclude Vignocchi – che i giovani si impegnano per dare il loro contributo tenendo viva, così, la montagna e le attività di Pievepelago. Info e prenotazioni per l’evento di sabato sono sul sito www.pievepelagoperte.com. g.p.