Pievepelago, sport e cultura corrono insieme al traguardo

Il Liceo di Pievepelago è uno dei pochi licei scientifici sportivi gratuiti e pubblici in Italia. È stato progettato per permettere agli atleti di continuare il loro percorso sportivo, pur non rinunciando ad un’ottima formazione scolastica. Il liceo è stato inaugurato nel settembre del 2004, ma è stato aperto agli studenti solo 5 anni fa. Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.). L’idea di base è quella di adattare i programmi scolastici e gli orari per permettere agli atleti di conciliare sport e studio.

L’approccio educativo del Liceo Sportivo di Pievepelago, infatti, mira a formare non solo atleti di alto livello, ma anche studenti preparati e capaci di affrontare il mondo accademico e professionale con una solida base culturale. Una particolarità del Liceo è che non sono presenti alcune materie scientifiche tra cui latino, storia dell’arte e disegno tecnico. Oltre le materie scolastiche, gli studenti hanno la possibilità di praticare gli sport invernali che più preferiscono: sci alpino, snowboard, sci di discesa, di fondo e pattinaggio sul ghiaccio. Questa scuola rappresenta il fiore all’occhiello del nostro territorio e la sua presenza è molto importante anche a livello turistico ed economico: le famiglie degli alunni iscritti imparano a conoscere e far conoscere il territorio portando così vantaggi all’economia locale.

L’unicità e l’eccezionalità dell’offerta formativa attirano infatti tutti i ragazzi di un’età compresa tra i quattordici e i diciannove anni che hanno inevitabilmente bisogno di un alloggio: la convenzione tra l’Hotel Galli e il Liceo permette, infatti, ai giovani di avere un luogo in cui risiedere durante il periodo scolastico a prezzi ridotti. Pievepelago si conferma un centro molto importante per lo sport, con le sue molteplici associazioni.

La nostra scuola è sicuramente un’ottima opportunità per approfondire la cultura, sia in ambito scientifico che in ambito umanistico, mantenendo attiva la propria carriera agonistica e sostenendo la comunità e il paese. In un contesto paesano e di montagna, lo sport, quanto più calato nella quotidianità scolastica, rappresenta più che mai un potente motore di inclusione sociale, creando occasioni di aggregazione e scambio tra persone di diverse età e provenienza.

Classe 3^A, Ic Pievepelago