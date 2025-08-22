Pievepelago, torna la ’Notte Rosa’. Dj set, mangiafuoco e mercatini

Torna stasera a Pievepelago la ’Notte Rosa’, evento organizzato dall’associazione ’Pievepelago Per Te APS’ con il patrocinio del Comune e della Regione. L’evento caratterizzato da mercatini, stand gastronomici, musica dal vivo, dj set ed artisti di strada, dalla mattina a notte inoltrata, ha raggiunto il traguardo delle quindici edizioni e rimane tra quelli di maggior richiamo di tutto l’Appennino.

"Quindici edizioni sono un bel traguardo per una piccola associazione come la nostra – spiega Roberto Sernesi (presidente dell’associazione ’Pievepelago Per Te APS’) – e sicuramente la Notte Rosa è l’evento di punta della nostra programmazione estiva, e uno dei più importati dell’offerta turistica di Pievepelago, capace di attirare migliaia e migliaia di persone nel centro".

Il programma dell’evento è molto ricco: si parte al mattino dalle ore 10 con il Mercatino da Forte dei Marmi in piazza Vittorio Veneto per poi proseguire nel pomeriggio con l’apertura di stand gastronomici locali e non per le vie del paese che saranno operativi per tutta la durata della manifestazione e con l’area truccabimbi e baby dance dalle ore 17 in via Roma.

Dalle ore 19.30, in via Roma, dj set con Armand’One e, dalle ore 21, musica dal vivo con il tributo a Luciano Ligabue del gruppo Radiofreccia, mentre in via Cesare Costa, sempre dalle 21, il graditissimo ritorno di Filippo Verni con il dj set di Radio Stella. In piazza Vittorio Veneto, la serata avrà inizio alle 22 con il tributo a Max Pezzali a cura del gruppo Cani Sciolti per poi proseguire fino a tarda notte con il dj set di Sbaccio&Silver.

Non mancheranno, durante la serata, gli spettacoli dei mangiafuoco e trampolieri al led lungo le vie del paese per far divertire grandi e piccoli. "Siamo soddisfatti dell’apprezzamento che riscuote ogni anno la ’Notte Rosa’ – conclude Roberto Sernesi – Il lavoro da parte del Consiglio direttivo e dei volontari dell’associazione dietro a questo evento è veramente tanto e non privo di difficoltà, per questo motivo ci tengo a ringraziarli personalmente e a ringraziare tutte le attività commerciali del territorio che ci hanno sostenuto quest’anno per permetterci di realizzare tutte le nostre attività, ’Notte Rosa’ compresa".

L’appuntamento è, quindi, stasera a Pievepelago con la ’Notte Rosa’, anticipata di un giorno per permettere ai tanti turisti in zona di dedicare il 23 agosto alla festa di san Bartolomeo a Fiumalbo.

g.p.