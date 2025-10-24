Pignatti della Stadium al comando. Vellani e Giovenzana inseguono

Siamo solo alla seconda giornata dei campionati minori di pallavolo, ma le classifiche del Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi di volley, si stanno facendo incandescenti, con nuovi protagonisti alla ribalta, e "vecchi Draghi" che stanno provando a tornandoci.

Chi ha preso decisamente il sopravvento è il 20enne opposto della Stadium Mirandola di serie C Matteo Pignatti, che dopo i 31 punti della scorsa settimana, nell’ultimo week end ha messo a segno 35 punti, che gli valgono la quarta vittoria di Tappa assoluta, ed una sontuosa leadership della Classifica Generale, dove comanda con una gran media di 33 punti nelle due partite giocate. Alle sue spalle resistono in pochi, primi fra tutti Luca Vellani (foto a sinistra), opposto del Corlo Hydra che si mantiene all’inseguimento con i 27 punti di sabato, che bissano i 30 dell’esordio, e lo piazzano al secondo posto nella generale, davanti a Francesco Giovenzana (foto a destra), che sia pure a 34 anni suonati nell’ultimo turno ha sfiorato "il trentello", record che in carriera non ha mai raggiunto. Alle spalle di questo terzetto, cominciano a riproporsi "le vecchie conoscenze", come il detentore del Trofeo Alessandro Bartoli della Beca Tensped Spezzanese con 24 centri, uno in più di Marcello Andreoli della Kerakoll Sassuolo, e del coraggioso Loris Mocelli della National Villa d’Oro: sopra quota venti anche alcuni volti nuovi, come Matteo Brizzi della Tecnoarmet, e Caterina Tonelli della Zerosystem, e giovani rampanti, come "il figlio d’arte" Mattia Screti, classe 2008, anche se in classifica ci sono anche un paio di 2009, i giovanissimi Matteo Luppi ed angelo Ribba della Mo.Re. Anderlini di serie D.

Classifiche. Chiariti i primi tre posti della Generale con Pignatti, Vellani e Giovenzana a comporre il podio, la Top Five è completata da Gianluca Franchini e da Bartoli, che invece sale dal diciannovesimo a quinto, che condivide la quinta piazza con Gianluca Grana dell’EdilCam Cavezzo, e Martina Montanari, della Studio Logica 2 Invicta, tutti a quota 21,5. Nella Top Ten anche Gregorio Volpato della Stadium Mirandola di serie D, Niccolò Giusti del Fiorano, ed il giovanissimo Michele Turturiello, altro classe 2009 della Mo.Re. Anderlini.

Riccardo Cavazzoni