Pinali si gode il ritorno: "Che emozione esserci"

Rientrato in campo contro la Lube, per sostituire un Maksim Sapozhkov decisamente fuori giri, Giulio Pinali si è ripreso quegli spazi che gli mancano ormai da un anno, da quando la caviglia ha fatto crack con Siena e la lunga riabilitazione si è presa il posto delle partite da titolare in SuperLega. Una riabilitazione che però è prossima a esaurirsi, e proprio per questo Pinali è stato ributtato nella mischia da coach Giuliani, riuscendo anche a sporcare il tabellino: "Rispetto all’inizio in estate? Ho fatto tanti passi avanti e sono molto contento di questo. A inizio stagione avevo tanto da lavorare e tanto da migliorare, sia dal punto di vista tecnico, ma anche molto dal punto di vista fisico, la caviglia doveva rimettersi a posto. Adesso sono a buon punto, la società mi ha seguito tantissimo aiutandomi a recuperare, spero di continuare e migliorare sempre di più". Questo il racconto del bolognese che poi si sofferma sui sentimenti provati all’Eurosuole Forum: "A Civitanova è stata una grande emozione rimettere piede in campo, riprovare quelle sensazioni, stare nella partita: anche un motivo di orgoglio, ho sentito la fiducia dell’allenatore, della squadra, di tutti, e spero di poter dare il mio contributo da qui alla fine".

Grazie anche a un recupero sempre più concreto: "Come mi immagino il mio finale di stagione? Spero di riprendermi quelle sicurezze che avevo perso nel periodo di riabilitazione e recupero. Spero anche di tornare al massimo livello, anche se non so quale potrà essere alla fine di questo percorso, perché non so come sarà la caviglia anche se regge sempre meglio". Su di sé Pinali chiude il ragionamento parlando di azzurro ("sicuramente spero di poter essere inserito in un contesto con la Nazionale, di essere pronto alla chiamata se mi vorranno, darò sempre il mio meglio per la maglia azzurra") poi il discorso si sposta sul big match di domenica sera, che vale l’ottavo posto: "Il match con Cisterna è determinante, ma sarà una serie di partite che rappresentano ognuno una battaglia. Ci stiamo allenando molto bene, l’entusiasmo non manca e sono convinto che domenica contro i laziali faremo una grande partita. Abbiamo però bisogno del sostegno di tutti". Infine Pinali fa qualche considerazione su coach Alberto Giuliani e sul clima che si respira in questi giorni tra le mura del PalaPanini: "Con Giuliani è cambiato un po’ il tipo di approccio, abbiamo ritrovato alcune sicurezze nostre, abbiamo trovato anche un po’ più di entusiasmo e di serenità magari persa per strada a causa delle sconfitte. Anche prima facevamo un buon lavoro, diciamo che adesso siamo più tranquilli".

Alessandro Trebbi