Piogge intense, anticipata la crescita dei porcini

Modena, 9 giugno 2023 – Il perdurare delle piogge ha avuto l’effetto di anticipare la crescita dei funghi porcini nei boschi appenninici. L’Ente Parchi ricorda che è necessario munirsi nelle oltre 50 rivendite autorizzate dei tesserini obbligatori per la raccolta dei funghi nei territori della provincia di Modena per la stagione 2023. Per i non residenti, anche quest’anno c’è la possibilità di acquistare i tesserini giornalieri, settimanali e semestrali online direttamente sul sito dell’Ente Parchi Emilia Centrale, gestore unico dei permessi.

I prezzi dei tesserini annuali, come sempre, prevedono agevolazioni per i residenti nelle aree a parco e nei comuni montani. Agevolazione anche per i non residenti, ma proprietari di seconde case nei comuni del Parco del Frignano, che possono usufruire del tesserino semestrale ridotto a 70 euro anziché 140.

Per i proprietari che consentono la libera raccolta di funghi nei Comuni delle Unioni del Frignano e del Distretto Ceramico, soltanto quelli che posseggono boschi o terreni vocati pari o superiori ai 5 ettari potranno accedere alla stipula delle convenzioni per ottenere il tesserino di raccolta gratuito.